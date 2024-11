Vajo dei Masi 1999: l'Amarone della Valpolicella celebra 25 anni di eccellenza

Masi presenta l’Amarone della Valpolicella Classico DOC, un capolavoro di tradizione e innovazione dalle radici storiche nel 1772

Masi, leader nella produzione dell'Amarone della Valpolicella, è lieta di presentare il Vajo dei Masi, Amarone della Valpolicella Classico DOC, annata 1999, una delle migliori degli ultimi decenni. Questo pregiato cru, simbolo della storia e dell'eccellenza della Valpolicella Classica, ha radici profonde nel terreno che i Boscaini piantarono a vigna nel 1772, dando origine a una storica azienda agricola, al rinomato marchio e all'attuale società Masi Agricola. Nel 1997, dalle uve di questo terreno furono prodotti 2.500 magnum per celebrare la 250ª vendemmia della famiglia, un traguardo che si è esteso fino al 2022.

Dopo il successo dell'annata 1997, Masi propone ora la 1999, realizzata con lo stesso metodo produttivo originale che ha permesso di preservare la freschezza e l'eleganza del vino nel corso degli anni. Le uve di Corvina, Rondinella, Corvinone e Molinara, accuratamente selezionate, sono appassite su pianali di bambù fino a febbraio dell'anno successivo. Segue la pigiatura e la fermentazione in acciaio, quindi la maturazione in fusti nuovi di rovere francese da 600 litri, dal 6 giugno 2000 al 15 ottobre 2003. Il vero segreto di questo Amarone, però, sta nella sua conservazione: dopo l'affinamento in legno, il vino è stato mantenuto in contenitori di acciaio saturati di azoto fino all'imbottigliamento, avvenuto a gennaio 2024, conferendogli una vitalità sorprendente a oltre 25 anni dalla vendemmia.

Sandro Boscaini, Presidente di Masi e noto come "Mister Amarone", commenta: "L'obiettivo mio e del nostro Gruppo Tecnico con il Vajo dei Masi è creare un Amarone autentico e raro, che si aggiunga con orgoglio alla nostra gamma di cru e riserve, per cui Masi è conosciuta in tutto il mondo. Un vino che rappresenta lo spirito della Valpolicella Classica, celebrando l'unione perfetta tra tradizione, passione e innovazione. Con questo Amarone, Masi continua a scrivere la storia di questo vino straordinario e a confermare il nostro impegno a produrre etichette di altissimo livello".