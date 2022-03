Versace Home sbarca a Parigi: al via il nuovo store di Luxury Living

La storica azienda del made in Italy leader nel segmento del lifestyle di lusso debutta nella capitale francese

Versace Home sbarca a Parigi sulla prestigiosa avenue George V all’interno del nuovo store di Luxury Living Group, la storica azienda del made in Italy leader nel segmento del lifestyle di lusso che sviluppa, produce e distribuisce le collezioni per la casa di Versace, Dolce&Gabbana, Trussardi, Luxence, Bentley Motors e Bugatti.

Versace Home LLG Store Paris



Ideato dallo studio Vudafieri-Saverino Partners, il concept espositivo del corner mescola accenni di classicismo con i codici Versace, citazioni dei fasti secolari parigini e dettagli di design per dar vita ad un’abitazione aristocratica che si svela al pubblico, già dalle nove vetrine su strada, in occasione della Paris Design Week, in scena dal 24 al 28 marzo.

L’eleganza maestosa dei marmi che, con le loro venature e gli accostamenti di colore, richiamano gli interni firmati dai grandi architetti, le finiture che ricordano l’iconico metal mesh e le pennellate in foglia d’oro si accendono nella luce cristallina ed evanescente di Parigi in una perfetta interpretazione dello stile classico-contemporaneo. In un’alternanza di bianco e nero, di pieni e vuoti, di leggerezza e profondità spiccano i dettagli dorati tipici del brand che definiscono gli ambienti dell’abitare Versace Home.

Razionalismo stilistico e seduzione accolgono i visitatori fin dall’ingresso dello store, dove le poltrone Venus attingono dalle sfilate Versace per colorarsi di giallo vitaminico o di vibrante fucsia. Fashion e design si intrecciano e diventano le due espressioni di uno stesso pensiero creativo, che interpreta la zip del più classico abito femminile per definire un dettaglio della seduta.





Nel corner Versace Home gli ambienti della casa si snodano in un susseguirsi di scenografie, emozioni e stupore: il living si racconta con l’importante divano V21 Signature in pelle e attraverso le poltrone e i divani della collezione Stiletto, rivestiti in tessuti preziosi come il velluto e lo jacquard in seta. Nella zona notte è protagonista il letto rifinito con logo V-Shape finemente lavorato in un disegno geometrico che richiama il print utilizzato da Versace.

Infine, il dining rivela una special edition del tavolo V-Marble in versione rotonda, realizzato in esclusiva per la boutique di Parigi. Il raffinato piano in marmo raccoglie a sé le sedie Medusa elegantemente ricamate e rivestite in pelle. In ogni ambiente non mancano dettagli e piccoli oggetti d’arredo che completano le avvolgenti atmosfere Versace Home.