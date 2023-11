Visa, al Salone dei Pagamenti 2023 tra inclusione e innovazione digitale

Salone dei Pagamenti 2023, Visa alla guida della trasformazione digitale

Visa, ospite del Salone dei Pagamenti 2023, ha presentato nuove soluzioni all'avanguardia, focalizzate su esperienze di pagamento personalizzate, intuitive e sempre più fluenti. La visione dell'azienda esprime ancora una volta innovazione, sicurezza e scalabilità, con l'obiettivo di guidare la trasformazione digitale e preparare il terreno per il futuro del commercio. La crescente richiesta di esperienze di pagamento altamente personalizzate è infatti evidente tra consumatori e aziende, con le generazioni più giovani in prima fila, alla ricerca di uno stile di vita conveniente e sostenibile. Visa si propone quindi di rispondere alle nuove esigenze, attraverso soluzioni basate sui dati presentati in occasione dell'evento.

Il futuro dei pagamenti si prospetta ancora più dinamico con l'ingresso della Generazione Alpha nel mondo del lavoro e degli affari. Una ricerca di Visa rivela che il 73% di questa generazione aspira a possedere un'azienda, mentre il 63% ha già guadagnato autonomamente negli ultimi 12 mesi, riflettendo la necessità, che diventa per Visa impegno, di fornire soluzioni all'avanguardia per soddisfare le esigenze di questa nuova generazione di imprenditori digitali.

In particolare, presso lo stand Visa è possibile sperimentare dal vivo alcune delle soluzioni più innovative nel panorama dei pagamenti, tra cui Currencycloud 4, la soluzione Visa che offre maggiore trasparenza, flessibilità e controllo ai consumatori e alle imprese quando effettuano pagamenti internazionali o fanno affari in più valute. Consente a banche, fintech e broker FX di offrire servizi multivaluta in modo rapido e semplice, attraverso una suite di soluzioni pronte all'uso e integrabili nel software aziendale tramite API; soluzioni di open banking per banche, imprese e consumatori, come Tink, che consente a istituti finanziari, società operanti nel settore fintech ed esercenti di sviluppare prodotti e servizi finanziari. Attraverso un’unica API, Tink consente di trasferire denaro, accedere a dati finanziari aggregati e utilizzare servizi finanziari intelligenti.

La piattaforma Tink è integrata in più di 3.400 banche e istituti finanziari, raggiungendo milioni di clienti bancari in tutta Europa; soluzioni per supportare la digitalizzazione delle PMI come Click to Pay, che permette agli esercenti di offrire ai propri clienti un pagamento semplice, veloce e sicuro per lo shopping online, anche come ospiti e registrandosi un’unica volta. RCH Pay è invece il primo sistema di pagamento Tap to Phone sviluppato da RCH in collaborazione con Visa, che trasforma tutti i registratori telematici in veri e propri POS, in grado di accettare i pagamenti dei clienti su tutti i principali circuiti attraverso un semplice dispositivo Android.

iPratico è il primo POS progettato per iPad e pubblicato su App Store; la soluzione Digital Tip permette al cliente di offrire mance e feedback con strumenti digitali direttamente all'operatore che intende premiare, ma consente anche al gestore di contabilizzare in modo opportuno questo incasso. Inoltre, la soluzione Digital Pay at the Table permette di pagare il conto comodamente dal tavolo, inquadrando semplicemente il QR Code presente su di esso con lo smartphone.

Visa propone invece Tap-to-ride per rendere l’accesso al trasporto pubblico più veloce e sicuro, grazie al pagamento contactless attraverso una carta, uno smartphone o un wearable abilitato. In Italia, Visa è accettata per pagamenti contactless in mobilità in oltre 30 città, rendendo l’Italia il primo paese in Europa continentale per numero cittadini che possono accedere al trasporto pubblico attraverso questo metodo di pagamento.

Infine, vi sono le soluzioni per la sostenibilità come Lune, che offre sia una piattaforma per acquistare direttamente crediti di carbonio, sia API per incorporare facilmente azioni a favore del clima in qualsiasi prodotto. Utilizzando l'API di Lune, i clienti Visa possono accedere a una libreria di progetti per la generazione di crediti di carbonio di alta qualità. L’obiettivo è quello di consentire ai consumatori di partecipare e dare il proprio contributo al momento del pagamento o, in alternativa, consentire agli esercenti di compensare automaticamente la singola transazione.

Visa: un esempio di inclusione e di responsabilità sociale

Nel corso della kermesse, Visa è stata protagonista di diverse sessioni tematiche, affrontando argomenti come l'evoluzione dei pagamenti digitali, la globalizzazione dei pagamenti internazionali e l'integrazione delle filiere di pagamento B2B e B2B2C. Nel corso della seconda giornata della manifestazione, inoltre, un workshop speciale incentrato su sostenibilità e inclusione ha visto la partecipazione di ospiti d'eccezione, tra cui il campione paralimpico di atletica Davide Morana e altri atleti del Team Visa per Parigi 2024.

Con la sua presenza al Salone dei Pagamenti 2023, Visa conferma il suo impegno nell'innovazione continua e nell'adattamento alle esigenze mutevoli del mondo del commercio digitale, preparando il terreno per una nuova era di pagamenti personalizzati, intuitivi e sempre più fluenti.

L’intervista di affaritaliani.it al campione paralimpico di atletica Davide Morana

"La tecnologia per me è qualcosa di essenziale, che protegge la mia autonomia personale. Gestendo la mia vita con quattro protesi ho bisogno di praticità: la tecnologia, con ad esempio la velocità nei pagamenti, difende lo svolgimento delle mie attività quotidiane", ha commentato il campione paralimpico di atletica Davide Morana a margine del suo intervento nel corso del Salone dei Pagamenti. "Far parte del team Visa è per me un sogno fatto realtà. Per noi atleti paralimpici sopravvivere nel mondo sportivo, poterci finanziare l’allenamento e le trasferte è cruciale per il raggiungimento degli obiettivi".

Davide ha avuto modo di parlare rivolgendosi direttamente ai ragazzi delle scuole: “Per me è fondamentale condividere con loro la mia storia, perché sono consapevole che la nostra società si regge sulle nuove generazioni. Entrare a contatto con i giovani d’oggi, mostrando realtà come la mia, di atleta paralimpico che fa uso di protesi altamente tecnologiche, è un’apertura verso un mondo nuovo che è quello della disabilità. Questa esperienza è una full immersion nella realtà", ha concluso Davide.