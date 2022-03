Zurich Connect con BBVA, siglato accordo per i prodotti digitali

Giuseppe D'Elia, Head of Customer Office and Direct Channels di Zurich in Italia

Zurich Connect e BBVA, insieme in Italia per offrire prodotti digitali di bancassicurazione

Zurich Connect, il marchio online italiano di Zurich Insurance Group, e BBVA hanno raggiunto un accordo strategico a lungo termine di bancassicurazione per migliorare l’esperienza digitale per l'acquisto di assicurazioni casa e auto in Italia. La partnership unisce l'innovazione di Zurich Connect nel settore assicurativo e la competenza di BBVA nello sviluppo di soluzioni e prodotti finanziari digitali.

"Questa partnership conferma la nostra attenzione all'innovazione e alla semplicità”, ha commentato Giuseppe D'Elia, Head of Customer Office and Direct Channels di Zurich in Italia. “Grazie a BBVA, un forte player per le soluzioni finanziarie digitali, continueremo lo sviluppo di prodotti e servizi specifici che sono vicini ai clienti e alle loro esigenze".

"Questo nuovo accordo fa parte della strategia di BBVA di associarsi a partner leader nei loro settori, come Zurich Connect, con cui condividiamo il posizionamento, una strategia di vendita digitale e un'esperienza semplice e unica per i nostri clienti. Questo nuovo passo rafforza l'impegno di BBVA in Italia, aumentando la nostra profondità di prodotto e la presenza nell'ecosistema digitale della bancassicurazione italiana", ha dichiarato Javier Lipúzcoa, Head of Digital Banking di BBVA in Italia.