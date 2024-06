Zurich riunisce a Milano i suoi 300 esperti all'insegna dell'impegno sociale

Zurich, due giorni all’insegna della collaborazione: ristrutturato l’Istituto Comprensivo Statale Locatelli-Quasimodo di Milano

Due giornate all'insegna della collaborazione e dell'impegno sociale hanno visto protagonista la comunità Claims di Zurich Italia, sotto la guida di Mirella Restelli, Chief Claims Officer. L’evento ha riunito in presenza, per la prima volta dopo 12 anni, circa 300 dipendenti che danno vita alla divisione sinistri della compagnia. La community ha potuto discutere i principali trend di mercato, i risultati raggiunti insieme, in un 2023 che ha visto molto impegnata tutta la squadra specie a causa della pervasività dei sinistri da catastrofi naturali, e le priorità future.

A questo primo momento ha fatto seguito una tavola rotonda con le testimonianze di colleghi e colleghe, che hanno raccontato di sfide e successi personali e del proprio team, superati o raggiunti proprio grazie alla collaborazione. Si è poi dato spazio a un intervento del Country CEO di Zurich Italia, Bruno Scaroni, che ha sottolineato come la condivisione, l’impegno sociale e la collaborazione rappresentino da tempo valori fondanti della cultura aziendale della compagnia.

Il secondo giorno ha invece permesso di riconfermare l’impegno di Zurich Italia a generare un impatto positivo nel territorio e nelle comunità in cui opera, promuovendo allo stesso tempo una cultura della protezione e della sicurezza ottimale: sulla base di questa considerazione è stata ideata la collaborazione con la Fondazione Mission Bambini, che da 24 anni si occupa di progetti legati all’educazione e alla salute. Una giornata di social team building dedicato al benessere e alla felicità dei bambini che studiano e crescono nelle scuole milanesi, e che oggi possono farlo in un posto ancora più sicuro.

Il 18 giugno, infatti, le circa 300 persone della community Claims di Zurich Italia hanno dedicato le proprie ore lavorative per contribuire alla ristrutturazione e alla pulizia dell’Istituto Comprensivo Statale Locatelli-Quasimodo di Milano. Situato nella zona nord di Milano, l’Istituto include due scuole primarie e due scuole secondarie di primo grado, con oltre 900 studenti distribuiti su 45 classi. Nello specifico, il team Zurich si è dedicato alla tinteggiatura dei circa 400 metri di cancellata perimetrale del complesso scolastico e ha contribuito allo sgombero delle aule di materiale inutilizzato per destinare i nuovi spazi a biblioteca e laboratori scientifici.

Mirella Restelli, Chief Claims Officer di Zurich Italia, ha dichiarato: “In Zurich lavoriamo per garantire una protezione a 360 gradi e siamo molto orgogliosi di poter diffondere la cultura della protezione non solo tra i nostri clienti ma in tutto il territorio in cui operiamo, in particolare tra le nuove generazioni, dimostrando loro come con la collaborazione possono raggiungersi risultati che superano la somma del contributo dei singoli. Questa iniziativa rappresenta un esempio tangibile di come la collaborazione e l'attenzione sociale siano valori centrali per Zurich. Grazie all'impegno del team, abbiamo potuto contribuire in modo attivo a garantire un ambiente ancora più accogliente e sicuro per gli studenti dell’Istituto Comprensivo Locatelli-Quasimodo di Milano”.