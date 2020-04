NTT DATA: Anna Amodio è la nuova Responsabile delle Risorse Umane per l’Italia

NTT DATA, uno dei principali player a livello mondiale nell’ambito della Consulenza e dei Servizi IT, annuncia oggi la nomina di Anna Amodio a cui sarà affidata la responsabilità della gestione degli oltre 4.000 dipendenti della multinazionale giapponese in Italia, distribuiti su 8 sedi da Nord a Sud.

Nonostante la profonda crisi che sta vivendo il Paese, NTT DATA si pone in controtendenza e continua ad assumere in Italia. È stata annunciata oggi, infatti, la nomina di Anna Amodio come Senior Vice President e Head of Human Resources.

Laureata in Lingue e Letterature straniere moderne, Master in Business Administration, Anna Amodio ha ricoperto ruoli di primaria responsabilità nell’ambito delle Direzioni HR del Gruppo Olivetti, di Telecom Italia e di Wind. Dal 2013 è Senior Partner di A4C Consulting, società di consulenza in campo risorse umane e organizzativo.

Subentra nell’incarico ad Antonio Vitale, che dal 2006 ha ricoperto la responsabilità delle Risorse Umane di NTT DATA dando un contributo fondamentale al raggiungimento dei risultati aziendali e alla costruzione della nostra people strategy.

L’ingresso di Anna Amodio consolida la squadra a diretto riporto dell’Amministratore Delegato Walter Ruffinoni, recentemente nominato anche CEO EMEA, terza donna all’interno del Leadership Team italiano insieme a Nadia Governo, Head of Other Telco & Media, e Rosy Cinefra, Head of Legal and Compliance.

“Sono orgoglioso che Anna Amodio si unisca al team NTT DATA, soprattutto in un momento così delicato per il nostro Paese e per le nostre persone” – ha commentato Walter Ruffinoni, CEO NTT DATA – “L’ingresso di una manager donna a mio diretto riporto consolida la presenza femminile nei ruoli apicali dell’azienda, coerentemente con il modello di leadership aziendale che da sempre proponiamo e con le politiche di valorizzazione del ruolo delle donne nel settore tecnologico, troppo spesso sottovalutato”.

“E’ un privilegio entrare a far parte di un’azienda in cui lo sviluppo delle risorse umane si affianca in modo convinto all’innovazione tecnologica” – ha commentato Anna Amodio, nuovo Head of Human Resources – “la centralità che le persone rivestono nella strategia di NTTDATA mi rende orgogliosa di intraprendere questa nuova esperienza, resa ancora più sfidante dalla situazione contingente che stiamo affrontando”.