Nuovo bonus da 300 euro, busta paga più gonfia a luglio. Ma non per tutti

Nuovo bonus da 300 euro, ecco a chi spetta e quando verrà versato in busta paga

Buone notizie, ma non per tutti. È in arrivo a luglio un nuovo bonus da 300 euro sullo stipendio, scopriamo dunque per quali tipi di lavoratori. Nello specifico, si tratta di aumenti che riguardano coloro che lavorano nel legno, nel sughero, sono boschivi forestali e hanno il Ccnl Legno e Arredo.

Per luglio probabilmente arriveranno ben 350 euro sulla busta paga, 100 dovuti all’aumento e gli altri derivanti da un bonus una tantum concesso per il rialzo dell’inflazione. Ma come mai questo incremento sulla busta paga? L’aumento è dovuto al rinnovo del contratto Legno e Arredo, che era scaduto lo scorso anno, precisamente in data 31 dicembre 2022.

Nel rinnovo, come aveva già sottolineato l’ex premier Mario Draghi, bisognava considerare il taglio del cuneo fiscale e fare anche interventi sui salari di livello base. Secondo Draghi, i contratti collettivi scaduti dovevano essere rinnovati. E finalmente l’accordo è arrivato.

Il rinnovo di contratto collettivo di legno, sughero, mobile, arredamento e boschivi forestali è stato siglato il 20 giugno 2023. L’accordo è stato siglato fra FederlegnoArredo, Filca Cisl, Feneal Uil e Fillea Cgil. Con questa bella notizia possono quindi festeggiare le circa 250 mila persone che lavorano nel settore di legno, mobile, sughero, boschivi forestali e arredamento.