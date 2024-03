Nutkao, la crema di nocciole piace ai mercati: valutazione oltre i 500 milioni

Nuovi interessati si avvicinano a Nutkao, con un fatturato di 340 milioni di euro, nota soprattutto per la produzione di crema alla nocciola per i marchi di supermercati come Esselunga, Conad, Carrefour e recentemente anche Walmart, oltre ad altre etichette private in America e Europa. Secondo voci non confermate, diversi investitori sarebbero interessati all'acquisto dell'80% della società, attualmente controllata dalla White Bridge Investment, un consorzio di imprenditori e professionisti. Lo scrive Il Corriere. Tra i potenziali acquirenti ci sarebbero aziende del settore, come Baronie e Kruger dalla Germania, Andros dalla Francia, insieme a Caffarel del gruppo Lindt e Natra dalla Spagna. Lo scrive il Corriere.

Anche fondi d'investimento come Towerbrook, Bain, Capvis, Rhone Capital e BC Partners sembrano interessati all'operazione. Le intenzioni della famiglia Braida, che possiede il 20% di Nutkao e gestisce operativamente l'azienda, avranno un ruolo cruciale nell'evolversi della situazione. Fondata nel 1982 da Giuseppe Braida, ex dipendente di Ferrero, Nutkao è ora guidata dai suoi figli Davide, Barbara e Monica. Situata a Govone, vicino ad Alba, città natale della Nutella, Nutkao non è una diretta concorrente, poiché produce esclusivamente creme per conto terzi. La maggior parte del suo fatturato, pari a due terzi dei 340 milioni di euro, viene generata all'estero, con una presenza significativa negli Stati Uniti, generando un margine operativo di circa 40 milioni di euro.

Si stima che la valutazione dell'azienda possa superare i 500 milioni di euro nell'ambito del processo guidato dall'advisor Vitale. La White Bridge Investments, attualmente alla guida, conta tra i suoi investitori Ronald Spogli, ex ambasciatore statunitense a Roma, Francesco Loredan e Antonio Belloni di BC Partners, Giovanni Cavallini ex-CEO di Interpump, Clemente Corsini, Marco Costaguta, gli eredi Fossati e i co-amministratori delegati Marco Pinciroli e Stefano Devescovi.