Nvidia fa il pieno di ricavi: 26 miliardi di dollari e boom in Borsa (+6%)

Nvidia, utili e ricavi sopra attese nel primo trimestre 2024

Nvidia ha chiuso il primo trimestre del 2024 (periodo febbraio-aprile) con ricavi per 26,044 miliardi di dollari, superiori alle attese e in crescita del 18% dal quarto trimestre del 2023 quando i ricavi erano stati pari a 22,1 miliardi di dollari. L'utile netto ammonta a 14,88 miliardi, contro i 12,2 miliardi del trimestre precedente. Nel primo trimestre 2023 l'utile era stato di 2 miliardi di dollari. L'utile per azione e' di 5,98 dollari, contro i 4,93 del quarto trimestre 2023.

Nvidia ha annunciato un frazionamento azionario di dieci azioni per ogni una detenuta, a partire dal prossimo 10 giugno. Una misura presa per rendere piu' accessibile l'acquisto dei titoli, saliti di oltre il 90% nel 2024 con prezzo arrivato a 950 dollari. Il gruppo ha inoltre annunciato un aumento del 150% del dividendo in contanti trimestrale da 0,04 dollari per azione a 0,10 dollari per azione. L'aumento del dividendo e' equivalente a 0,01 per azione in caso di frazionamento. Per il secondo trimestre dell'anno fiscale Nvidia prevede ricavi a 28 miliardi dollari, mentre i margini lordi saranno del 74,8%. Negli scambi after hours il titolo segna un rialzo del 2,4 a 972,7 dollari.

Nvidia ha registrato una crescita superiore al 6% sul mercato azionario di Wall Street, dopo aver annunciato risultati migliori delle previsioni degli analisti per il primo trimestre del 2025.



"La prossima rivoluzione industriale e' iniziata: aziende e paesi stanno collaborando con Nvidia per spostare i tradizionali data center da migliaia di miliardi di dollari verso l'elaborazione accelerata e costruire un nuovo tipo di data center - le fabbriche di intelligenza artificiale - per produrre un nuovo bene: l'intelligenza artificiale", ha affermato Jensen Huang, fondatore e Ceo di Nvidia, commentandoi dati della trimestrale. "L'intelligenza artificiale - afferma inoltre - portera' significativi guadagni di produttivita' in quasi tutti i settori e aiutera' le aziende a essere piu' efficienti in termini di costi ed energia, ampliando al contempo le opportunita' di guadagno. La crescita del nostro data center e' stata alimentata dalla forte e crescente domanda di formazione e inferenza con intelligenza artificiale generativa sulla piattaforma Hopper. Oltre ai fornitori di servizi cloud, l'intelligenza artificiale generativa si e' estesa alle societa' Internet di consumo e ai clienti aziendali, sovrani, automobilistici e sanitari, creando molteplici mercati verticali multimiliardari. Siamo pronti per la nostra prossima ondata di crescita".

Sui risultati di Nvidia, Josh Gilbert, market analyst di eToro commenta:

"Nvidia ha fatto centro ancora una volta. Jensen Huang e il suo team stanno sfruttando appieno il boom dell'intelligenza artificiale, registrando ricavi e utili ben al di sopra delle previsioni e aggiornando la guidance per il secondo trimestre. I ricavi dei data center sono aumentati di oltre il 400% nel trimestre, raggiungendo l'enorme cifra di 22,5 miliardi di dollari.

I risultati di oggi sottolineano ancora una volta che la domanda di IA è costante e non mostra segni di cedimento. Le aziende continuano ad aumentare le spese in conto capitale, in particolare le big tech, per stare al passo con questa tecnologia rivoluzionaria, e Nvidia è di gran lunga il maggior beneficiario. La prospettiva più interessante per gli investitori è che l'IA sembra essere appena iniziata.

Non solo Nvidia sta premiando i suoi azionisti, ma è anche uno dei principali motori di crescita degli utili dell'S&P500. Sta sostenendo i titoli tecnologici più ampi e questo risultato probabilmente getterà le basi per un altro record dell'S&P500. I punti interrogativi sulla valutazione rimarranno, ma non si può negare la crescita che Nvidia continua a garantire.

Come se non bastasse, Nvidia ha annunciato un free cash flow di 14,93 miliardi di dollari, con un aumento del 461% rispetto all'anno precedente, che ha portato a un aumento del 150% del dividendo. Con le azioni che hanno superato la soglia dei 1.000 dollari negli scambi after-hours, l'azienda ha anche annunciato un frazionamento azionario 10-1 per garantire che il titolo rimanga accessibile agli investitori e dovrebbe solo migliorare il sentiment”.

Mentre Sam North, Market Analyst di eToro, analizza: