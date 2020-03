Ocse: "Garantire liquidità alle aziende. Priorità per contenere la crisi"

L'Ocse spiega la ricetta per tentare di contenere la crisi. "Garantire liquidità alle aziende. L'Italia aveva già una bassa crescita. Nel nostro scenario di base prevediamo che cresca zero nel 2020 perchè ha l'impatto dello choc in arrivo dalla Cina come altri Paesi, poi c'è l'avvio delle misure di contenimento del virus. In quel caso pensiamo che ci sia una contrazione dell'economia nel primo trimestre, come nell'ultimo del 2019, poi una ripresa progressiva da aprile. Alla fine del 2021 l'Italia sarebbe vicina a dove sarebbe comunque stata. Se vogliamo sostenere la fiducia tra le persone - spiega al Corriere Laurence Boone, capoeconomista dell'Ocse - coordinare la risposta sanitaria aiuterebbe molto. Una risposta collettiva sarebbe importante. Il mio consiglio - prosegue - è di dare liquidità alle imprese. Le banche devono fare in modo che le imprese non falliscano. Le loro entrate di cassa si stanno riducendo, ma loro devono pagare i creditori, le tasse, i salari. I governi possono rinviare o ridurre le scadenze, ma è super importante che le banche abbiano abbastanza liquidità".