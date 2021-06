Offerte Internet casa, prezzi in picchiata: promozioni mensili sotto i 24 euro

Offerte Internet casa: continua il trend al ribasso per il settore della connessione domestica dopo lo scoppio della pandemia. Nel corso del 2021 la riduzione si è mantenuta costante, con un abbattimento dei costi di attivazione di circa il 10% e un taglio dei canoni medi mensili del 7%. Le compagnie telefoniche hanno proposto offerte Internet casa a prezzi scontati, anche al di sotto dei 24 euro. A tal proposito Sostariffe.it ha effettuato un'analisi, analizzando l'andamento delle offerte Internet casa più vantaggiose.

Offerte Internet casa: continua il trend al ribasso degli abbonamenti

In particolare, lo studio condotto da SOStariffe.it ha confrontato il modo in cui sono cambiati i prezzi delle offerte Internet casa nel periodo compreso tra giugno 2020 e giugno 2021. Nello specifico, sono state individuate le variazioni di prezzo riguardanti il canone mensile standard, il canone mensile in promozione e la durata del periodo promozionale, l’attivazione e la sua ripartizione. In generale i risultati sono molto allettanti per i consumatori interessati all’attivazione di una nuova offerta Internet casa che potrebbero approfittare degli abbassamenti di prezzo che ci sono stati tramite la valutazione di un’altra tariffa, spiega il Corriere della Sera.

Inoltre, dall'analisi emerge che se l'anno scorso si poteva pagare fino a 31,38 euro al mese per avere accesso a una connessione di tipo illimitato, ora ne bastano dieci in meno. I canoni sono scesi al ribasso del 7%, creando numerosi vantaggi ai consumatori. Il prezzo medio delle offerte si è quindi abbassato a 29,74 euro al mese. Focalizzandosi, invece, su quello che è il costo del canone mensile in promozione, tra il 2020 e il 2021 c’è stato un lieve rialzo, pari al 5%: se fino allo scorso anno il prezzo medio promozionale era infatti pari a 22,66 euro, nel 2021 si è attestato a 23,88 euro, spiega il CorSera. Non cambia invece la durata della promozione. A calare è anche il costo di attivazione dell'offerta, pari al 10%: è slittata da 83,50 euro e 75,17 euro.

Offerte Internet casa: che cosa conviene scegliere

Le offerte Internet casa rappresentano quindi un elemento importante sull'equilibrio famigliare, sia a livello economico che gestionale. Saper scegliere con cura la miglior offerta Internet casa è fondamentale. Ma come fare? L'analisi Sostariffe.it propone di utilizzare un compratore di tariffe: un buon metodo per avere un quadro d’insieme su quelle che sono le proposte più convenienti non solo in termini di costo, ma anche in merito ai servizi inclusi. Considerato che oggi le promozioni Internet casa sono tutte molto simili, in quanto prevedono generalmente dei pacchetti di tipo all inclusive con Internet e chiamate da telefono fisso illimitati, conclude il CorSera, nel processo di sottoscrizione di una nuova tariffa risulterà particolarmente utile la verifica della propria copertura di rete, grazie alla quale si potrà conoscere fin da subito da quale tipologia di rete si è raggiunti nel luogo in cui si abita e, dunque, se si potrà navigare alla velocità della fibra ottica.