Open Banking, Nexi rafforza la propria leadership. Al via servizi di PIS e AIS

Nexi, la PayTech leader nei pagamenti digitali in Italia, comunica di aver ottenuto da Banca d’Italia l’autorizzazione a offrire ai propri partner due nuovi servizi Open Banking: il Payment Initiation Service (PIS) e l’Account Information Service (AIS).

Grazie al servizio PIS, le banche e le aziende potranno offrire ai propri clienti una nuova opzione di pagamento digitale tramite bonifico tradizionale o istantaneo, migliorativa in termini di tempestività e user experience. I clienti, infatti, potranno effettuare con semplicità pagamenti tramite bonifico direttamente dai canali dell’azienda (es. sito e-commerce o canale di vendita fisico), con addebito dell’importo sul proprio conto.

Attraverso il servizio AIS, invece, le banche e le aziende potranno velocizzare e semplificare il processo di recupero dell’IBAN utile, per esempio, a gestire rimborsi in favore dei propri clienti oppure ad attivare un processo di domiciliazione delle utenze.

Gli utilizzatori di questi servizi, quindi, godranno di importanti benefici in termini di time-to-market con una user experience intuitiva e con una riduzione di oneri e complessità operativa, oltre alla garanzia di sicurezza e di compliance con la PSD2 e con le normative vigenti in ambito AML, Trasparenza e Sicurezza Informatica.

La soluzione “chiavi in mano” di Nexi consentirà una facile realizzazione dei nuovi servizi: infatti, oltre all’infrastruttura tecnologica necessaria per comunicare con il sistema bancario, comprende un front-end web e mobile, un servizio di assistenza per aziende e clienti, un motore di antifrode avanzato e le funzionalità necessarie per rispondere agli obblighi normativi.

“A partire da oggi le Banche e le Corporate potranno cogliere ulteriori opportunità offerte dall’Open Banking, avvalendosi non solo delle nostre infrastrutture e competenze tecnologiche, ma anche della licenza di Nexi per operare con semplicità sui servizi PIS e AIS - commenta Renato Martini, Digital Banking Solutions Director di Nexi - Attraverso questa iniziativa miriamo ad arricchire ulteriormente il nostro portafoglio di servizi all’avanguardia, confermando l’impegno nel percorso di innovazione e digitalizzazione dei pagamenti in Italia”.

L'autorizzazione rafforza la leadership di Nexi nell’Open Banking e si inserisce nel ventaglio di iniziative di Nexi Open, l’ecosistema che oltre a offrire i servizi digitali della PayTech, coinvolge come partner le aziende più innovative del settore tecnologico e del fintech, acceleratori, incubatori di startup, società di consulenza e centri di ricerca: sono recenti le partnership con realtà come Microsoft, Bain, Net Insurance e Conio.