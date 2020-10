Open Innovation Contest di NTT DATA, al via le iscrizioni per il 4 dicembre

Al via le iscrizione per l'Open Innovation Contest 2020 di NTT DATA.

Sono aperte da oggi le iscrizioni per l’undicesima edizione dell’Open Innovation Contest di NTT DATA. La multinazionale giapponese, leader dei servizi IT, apre le selezioni alle startup che propongono soluzioni rivoluzionarie in ambito Information Technology. L’edizione 2020 ha un forte carattere internazionale, con la partecipazione di startup provenienti dall’Europa, in particolare dalla Romania e dalla Germania. Le startup prescelte si sfideranno su un palco digitale il giorno 4 dicembre.

L’Open Innovation Contest è per NTT DATA una tappa fondamentale nel percorso di sviluppo di un ecosistema virtuoso tra le realtà imprenditoriali più innovative. L’undicesima edizione, in particolare, è volta a promuovere imprese innovative, in settori in rapida crescita.

Le startup che vinceranno la tappa italiana avranno accesso alla finale mondiale di Tokyo, per cui NTT DATA metterà a disposizione un premio in servizi del valore di circa 100.000 dollari per sviluppare la propria offerta. Inoltre, il vincitore a livello mondiale potrà contare sul supporto di un team dedicato di consulenti, esperti in tecnologia e in business che lavorerà fianco a fianco con la startup. NTT DATA contribuirà infine ad attivare contatti per finalisti e vincitori attingendo dalla propria base clienti e dalle reti professionali.

La pandemia ha posto la tecnologia davanti a nuove sfide, richiedendo strumenti per interagire sempre più concreti, inclusivi e pervasivi. Per questo l’obiettivo del Contest di quest’anno si concentra su come riuscire rendere la tecnologia sempre più “trasparente” e a “misura d’uomo”.

“L’Open Innovation Contest è ormai diventato un appuntamento tradizionale non solo per NTT DATA ma anche per i nostri clienti e partner che ogni anno ci onorano della loro numerosa presenza. È proprio questa triangolazione virtuosa a rendere il modello di collaborazione, ispirato all’Open Innovation, così efficace: un modello che amiamo definire “triple-win” poiché offre alle startup l’accesso ad un mercato che sarebbe per loro altrimenti irraggiungibile; ai nostri clienti la possibilità di esplorare idee e soluzioni innovative per il loro business; ad NTT DATA di esprimere il proprio potenziale di System Integration arricchendo la value proposition” afferma Giorgio Scarpelli, CTO & Innovation NTT DATA Italia.

Le startup potranno presentare una proposta di business scegliendo tra sei diverse challenge.

La challenge “The Empath Computer” punta ad intercettare soluzioni che rendono l’esperienza digitale sempre più interattiva e capace di raccogliere dall’utente ogni tipo di feedback, dal suo livello di attenzione al suo stato d’animo, per una sempre maggiore personalizzazione dei contenuti.

La seconda challenge “Digital Doc Trainer” mira a supportare i percorsi di apprendimento degli studenti di medicina e dei tirocinanti tramite tecnologie che sfruttano la realtà virtuale per una formazione clinica digitalizzata.

“Transparent Technology: Augment Things!” è la terza opzione in cui le startup potranno cimentarsi nello sviluppo di una tecnologia sempre più trasparente allargando il concetto e le possibilità dell’Internet of Things.

In ambito New Economy, la quarta challenge “The Digital Shop” è indirizzata a startup che offrono nuove soluzioni che possano ricreare virtualmente l’esperienza di shopping nel negozio attraverso un approccio “phygital”.

Nella quinta challenge, “A Place to Live In”, le startup possono candidarsi con l’obiettivo di trasformare luoghi fisici in ecosistemi digitali che offrono servizi al cittadino 4.0.

Infine la challenge “Smart Offer Creation in Manufacturing” cerca dalle startup soluzioni concrete, veloci ed efficaci per la creazione di offerte e di proposte strutturate, disponibili per vari settori come l’edilizia, la produzione di macchine e il settore manifatturiero in generale.

L’Open Innovation Contest è un’opportunità concreta per le startup per presentare le proprie soluzioni su un palcoscenico internazionale, che ha dato il via a collaborazioni con aziende nazionali ed internazionali molto importanti, come testimoniato dalle startup che hanno partecipato alle scorse edizioni.

E’ possibile iscriversi al contest su NTT DATA Discovery, la piattaforma che, grazie all’applicazione dell’Intelligenza Artificiale, permette di mettere in diretto contatto aziende e startup.