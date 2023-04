Oscar Farinetti vicino alla maggioranza. La scalata al 60% del parco Fico

Oscar Farinetti si avvia verso l'acquisizione della maggioranza del 60% di Fico Eataly World

L'imprenditore piemontese Oscar Farinetti è pronto a prendersi il 60% del parco tematico del cibo Fico Eataly World diventandone socio di maggioranza. Come riporta il Corriere di Bologna, i rapporti con Coop Alleanza 3.0, l’altro azionista nella gestione del parco – attualmente al 50% come Farinetti – sembrano essere in fase di tramonto. L’accordo verrà definito durante la prossima assemblea dei soci nella prima metà di maggio.

L'intento di Oscar Farinetti è quello di risollevare le sorti del parco, con il progetto Fico Revolution. Come spiega l'imprenditore, al Corriere di Bologna: "Fico ha avuto due anni strepitosi, poi è arrivato il Covid e non siamo più riusciti a uscirne bene. Bisogna trovare un’idea geniale per riportarlo sul binario corretto". Non solo bisogna anche far quadrare i conti, che chiuderanno in rosso per questo 2023, tra i 2,5 e i 3 milioni.