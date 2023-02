Ovs, stop a Coin e conti oltre le attese: il titolo vola in Borsa (+13,6%)

Ovs, il gruppo chiude il 2022 con un fatturato oltre 1,5 miliardi

Lo stop all’acquisto di Coin e i conti oltre le attese- martedì 31 gennaio Ovs ha annunciato che le vendite nel 2022 hanno superato gli 1,5 miliardi- mettono il turbo al titolo del marchio di moda che lascia oggi sul terreno una crescita del 13,62% a 2,5 euro. Numeri record che hanno giovato del rimbalzo del quarto trimestre del gruppo: Ovs ha registrato 420 milioni di euro, in rialzo dell’11%. In salita del 10% anche l'ebitda del trimestre, mentre per il 2023 il management vede segnali positivi e si aspetta risultati in crescita, anche grazie a una diminuzione della pressione inflazionistica.

Ma non solo conti. Anche l’annuncio avvenuto ieri sullo stop dell’operazione d’acquisto di Coin ha trovato il “placet” del mercato. Il gruppo ha infatti fatto sapere che, pur continuando a valutare le opportunità di crescita esterna che il mercato le offrirà, “preferisce proseguire nella significativa azione di deleverage che, in questo contesto di mercato e anche alla luce delle attuali quotazioni, appare rappresentare il miglior interesse per i suoi azionisti”.