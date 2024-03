Pagamenti, Unicredit e Nexi verso l'accordo, ma la paytech non brilla in Borsa

Nexi e UniCredit: accordo vicino per il rinnovo della partnership sui pagamenti

UniCredit e Nexi hanno annunciato di aver raggiunto un accordo per rivedere la loro partnership nel settore dei pagamenti. Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, la revisione dovrebbe portare a condizioni più vantaggiose per UniCredit rispetto all'accordo attuale, mantenendo però la struttura esistente. Nei prossimi mesi, sarà dedicato del tempo per rivedere effettivamente il contratto prima di procedere alla firma.

Mentre, secondo MF, l'obiettivo del negoziato è quello di espandere e rafforzare l'accordo del valore di 500 milioni di euro che UniCredit aveva sottoscritto nel 2020 con Sia, successivamente confluita in Nexi dopo la fusione del 2021. Le discussioni si sono concentrate sugli investimenti nell'innovazione e sugli aspetti finanziari dell'accordo, con posizioni inizialmente distanti tra le due parti. Tuttavia, nel corso delle trattative, le divergenze si sono gradualmente ridotte.

Nonostante l'annuncio di una possibile intesa con Unicredit, in Borsa il colosso delo paytech non chiude in positivo segnando un calo del -1,34%.