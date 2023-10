Pensione anticipata, spunta Quota 84 per le donne: ecco come funziona

Pensione anticipata, ecco che cos'è Quota 84

Novità sul fronte pensionistico. Il governo Meloni sta studiando un nuovo assegno "anticipato" per le donne, diverso sia dall'Ape sociale al femminile che a Opzione Donna. Si tratta di una pensione che sarà possibile ottenere con soli 20 anni di contributi. Nel 2022 - si legge su Il Messaggero - le donne avevano la possibilità di uscire dal lavoro anticipatamente con calcolo contributivo dell’assegno. L’opzione prevedeva un’età di uscita di 58 anni per le lavoratrici dipendenti e di 59 per le autonome. In entrambi i casi con almeno 35 anni di contributi maturati. Nel 2023 si sono aggiunte le agevolazioni per le donne con 35 anni di contributi che sono invalide civili almeno al 74% o che assistono un parente invalido.

Per il 2024 adesso le ipotesi sul tavolo sono due. La prima prevede la pensione tra i 60 e i 63 anni di età con 35 di contributi. La seconda invece l’età di 63 anni e 20 di contributi con ricalcolo contributivo dell’assegno. Sul fronte si attende anche il riconoscimento dello 0,8% di conguaglio per allineare gli assegni 2023 all’inflazione effettiva. Non si esclude poi l’ipotesi di una revisione – forse un’ulteriore stretta – del meccanismo di adeguamento (in misura piena solo per quelle più basse) introdotto con la scorsa manovra, che è in vigore per due anni.

La misura a cui lavora il governo - prosegue Il Messaggero - é diversa dall’Ape social al femminile e da Opzione Donna. Che costituirà un anticipo di Quota 84, ovvero la regola generale per chi si trova nel sistema interamente contributivo. Con alcune correzioni: non sarà necessario aver raggiunto un emolumento pari almeno a 2,8 volte quella minima. Ma con lo scivolo ci sarà il ricalcolo con il metodo contributivo. E che secondo le simulazioni dovrebbe avere una ricaduta più contenuta rispetto a Opzione Donna. Che decurtava l’assegno del 20-30% a seconda delle situazioni. Mentre rimane in piedi l’idea del part time negli ultimi due anni di lavoro con l’assunzione di giovani. E l’aumento delle pensioni minime.