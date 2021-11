Pensione dicembre 2021 cedolino: bonus Natale ricco con la tredicesima. News

Pensione, bonus Natale con la tredicesima (ma non per tutti). Le info

Dicembre ricco in tema di pensioni. Cedolino che porterà in dote la tredicesima e per alcuni anche lo speciale “bonus Natale” come importo aggiuntivo (è stato introdotto dalla Legge finanziaria 2001).

Il bonus nel cedolino della pensione verrà dato a chi ha una o più pensioni con un importo complessivo non superiore al trattamento minimo e che si trova in determinate condizioni reddituali. A quanto ammonta? Dovrebbe arrivare sino a 154,94 euro se pagato per intero (dipende dalla soglia di reddito). Ma tutti i dettagli sul bonus natale pensioni sono qui.

Per quanto riguarda invece le news legate al pagamento pensioni di dicembre (già partito) e tredicesima ecco tutte le info nell'articolo qui sotto.