Tredicesima pensione 2021, dal 25 novembre parte l'invio degli assegni comprensivi di pensione e tredicesima in ordine alfabetico

Il Natale si avvicina e milioni di italiani aspettano la pensione di dicembre per mettere i regali sotto l'albero. Da oggi si può ufficialmente iniziare lo shopping, dato che gli uffici postali hanno iniziato a gestire gli assegni di dicembre che comprendono pensione e tredicesima. E' importante ricordare che dal 2022 le cose potrebbero cambiare radicalmente in tema di pensioni. Governo e sindacati continuano una trattativa serrata sulla riforma, già battezza Opzione tutti.

Tredicesima pensione 2021, importo e quando viene pagata

Poste Italiane ha avviato la gestione degli assegni pensionistici comprensivi di tredicesima da oggi 25 novembre. A causa della pandemia di Covid-19, però, i pagamenti saranno scaglionati sulla base del cognome del titolare dell'assegno in ordine alfabetico:

Giovedì 25 novembre dalla A alla B

Venerdì 26 novembre dalla C alla D

Sabato 27 novembre (mattina) dalla E alla K

Lunedì 29 novembre, dalle L alla O

Martedì 30 novembre dalla P alla R

Mercoledì 1 dicembre dalla S alla Z

Anche per chi sceglie il pagamento in contanti è prevista una turnazione in ordine alfabetico "che potrà variare in base al numero di giorni di apertura dell`Ufficio Postale di riferimento". L'assegno verrà accreditato dal 25 novembre anche per i titolari di un libretto di risparmio, conto BancoPosta o PostePay Evolution. Alcune categorie di utenti (over 75 con ritiro in contanti) possono richiedere a consegna del denaro a domicilio dai Carabinieri.

Tredicesima pensione 2021, in arrivo anche il Bonus Natale

Insieme alla tredicesima pensione 2021 per alcuni arriverà anche il cosiddetto Bonus Natale 2021, ovvero una misura di sostegno introdotta dal Governo con la legge finanziari del 2021 e confermate con l'ultima legge Sostegni Bis. A ricerverlo saranno principalmente pensioni con una soglia di reddito molto bassa. Il bonus è pari a 154,90 euro a scalare a seconda delle proprie entrate. La somma viene erogata direttamente nella busta paga degli aventi diritto insieme alla tredicesima pensione 2021.