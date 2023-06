Pensioni 2023, aumenti in arrivo a luglio: ecco chi ci guadagna

Pensioni luglio 2023, partono gli aumenti per le pensioni minime pari all'1,5% o 6,4% per gli over 75

Con le pensioni luglio 2023 diventeranno finalmente effettivi gli aumenti delle pensioni minime, previsti con la Manovra e che sarebbero dovuti entrare in vigore a gennaio. Per quest'anno l'assegno sarà più ricco dell'1,5%, percentuale che sale al 6,4% per gli over 75. Nel 2024 si passarà a un aumento del 2,7%. Non solo, dal primo luglio circa 1,3 milioni di italiani che percepiscono una pensione minima oltre all'adeguamento dell'assegno riceveranno gli arretrati dei mesi da gennaio a giugno.

Pensioni luglio 2023, cosa cambia per chi ha la pensione minima