Pensioni aprile 2022, assegni più alti e in anticipo: ecco il calendario

Pensioni di aprile 2022, tutte le novità per il prossimo mese

Anche per il mese di aprile 2022 l'Inps, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, potrà erogare il pagamento degli assegni pensionistici in anticipo. Forse per l'ultima volta. La fine del mese infatti dovrebbe segnare, salvo colpi di scena dell'ultimo minuto, la fine dello stato di emergenza legato alla pandemia Covid-19. Di conseguenza, potrebbe essere l'ultima volta in cui le pensioni alla posta di competenza del mese siano pagate in anticipo.

Ancora non vi sono certezze ma lo schema potrebbe essere il medesimo di marzo: per chi ritira la pensione in contanti presso gli uffici di Poste italiane è previsto un calendario che scagliona i beneficiari su diverse giornate in ordine alfabetico sulla base della lettera iniziale del cognome. Anche per aprile le pensioni potrebbero essere pagate a partire dalla fine di marzo considerando che lo stato di emergenza scade il 31 marzo. Ecco allora il possibile calendario delle pensioni di aprile 2022.

Pensioni aprile 2022 quando vengono pagate: le (possibili) date

In virtù della pandemia, delle norme anti Covid, e al fine di rispettare distanziamento sociale ed evitare assembramenti, il pagamento delle pensioni di aprile 2022, potrebbe avvenire in questo ordine: venerdì 25 marzo 2022 toccherà ai cognomi dalla A alla B, sabato 26 marzo sarà la volta dalla C alla D, lunedì 28 marzo dalla E alla K. Martedì 29 marzo si partirà dalla L fino alla O, mercoledì 30 marzo dalla P alla R, per poi chiudere al 31 marzo, giorno in cui scadrà anche lo stato d'emergenza, con i cognomi dalla S alla Z. Per il ritiro delle pensioni di aprile 2022 sarà ancora necessario esibire il Green Pass, almeno quello base.

Pensioni aprile 2022, assegni più corposi: ecco di quanto

Per il mese di aprile 2022 oltre agli anticipi, entreranno in gioco anche possibili aumenti: le nuove aliquote Irpef stabilite con l'ultima legge di bilancio garantiranno infatti un importo delle pensioni di aprile 2022 più alto, grazie a una riduzione, spiega il sito online Investireoggi.it, rispetto al passato a partire dal secondo scaglione di reddito. Ecco qui un elenco delle nuove aliquote applicabili secondo i differenti scaglioni: il 23% fino a 15mila euro, il 25% oltre 15.000mila euro e fino a 28mila euro, il 35% oltre i 28mila e fino ai 50mila, il 43% oltre i 50mila euro. Queste nuove aliquote vanno confrontate con le precedenti. Ecco qui un breve elenco riportato dal sito Investireoggi.it: 23% fino a 15.000 euro, 27% oltre i 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 38% oltre i 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 41% oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro.