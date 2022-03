Belen e Stefano De Martino sono tornati insieme: la conferma in un video

Belen Rodriguez e Stefano De Martino insieme, di nuovo: la coppia l'ha ufficializzato con un video in cui sono a letto insieme

Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano: quello che cantava Venditti è perfettamente esemplificato da Belen Rodriguez e Stefano De Martino che, per la seconda volta dopo il divorzio, sono tornati insieme.

Le voci si rincorrevano da settimane ma nessuno dei due confermava nulla, anzi a un certo punto è anche arrivata una smentita da parte di lui. Dopo la separazione ufficiale di Belen da Antonino Spinalbese (ne avevamo parlato qui), sembrava che la showgirl volesse prendersi una pausa e godersi la vita da mamma single. E invece subito dopo hanno iniziato ad accumularsi gli avvistamenti della coppia Rodriguez-De Martino un po' ovunque, dagli aeroporti agli alberghi, da Courmayeur a Milano.





Ma dopo le foto dei paparazzi, ora è stata la stessa Belen a postare su Instagram un video che ha tolto ogni dubbio: nella serata tra il 9 e il 10 marzo, Belén si è fatta vedere dai suoi fan in una story mentre stava a letto. Al suo fianco, in penombra, non taggato ma ben riconoscibile, Stefano De Martino. Lui dormiva, mentre lei ha salutato i follower con un sorriso e due dita alzate a formare la “V” di vittoria.

La 37enne showgirl argentina e il 32enne ballerino napoletano si sono sposati il 20 settembre 2013 e poi separati nel 2015. Dopo un primo ritorno di fiamma nel 2019, voci di tradimenti li avevano fatti allontanare di nuovo e lei sembrava aver ritrovato la felicità con Antonino Spinalbese, da cui ha anche avuto una figlia, Luna Marì.





Ora la situazione sembra chiara a tutti ma mancano le conferme definitive dei due diretti interessati. Di certo, a gioire di ogni riavvicinamento tra i due è sempre il piccolo Santiago, il figlio di Belene e Stefano nato nel 2013.