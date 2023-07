Pensioni aumenti, bonus sociale e smart working: cosa cambia a luglio

Pensioni minime salgono a luglio

Salgono le pensioni minime a luglio grazie alla legge di bilancio 2023 che lo ha stabiito in risposta al caro vita. "Chi ha un assegno di importo pari o inferiore al trattamento minimo (563,74 euro)", ha fatto sapere l'Inps, "con la mensilità di luglio riceverà un incremento, comprensivo degli eventuali arretrati, dell'1,5% se ha meno di 75 anni e del 6,4% se ha più di 75 anni. Si tratta di 8,46 euro in più al mese per gli under 75, che riceveranno un assegno di 572,20 euro, e di 36,08 euro in più mensili per gli over 75, che arriveranno a prendere 599,82 euro. Qualora nel corso dell'anno 2023 il beneficiario compia 75 anni, l'incremento sarà adeguato dal mese successivo al compimento dell'età. L'incremento sarà di 2,7 punti percentuali per il 2024, a prescindere dall'età, e spetta da gennaio 2023 a dicembre 2024, compresa la tredicesima mensilità, tenendo conto anche delle pensioni erogate da altri enti".

Bonus sociale

Il bonus sociale per le bollette di luce e gas è stato prorogato dal primo luglio al 30 settembre 2023. secondo quanto stabiloito dal Consiglio dei ministri del 27 giugno scorso quando è stato varato un nuovo decreto Bollette. I beneficiari? Le famiglie che hanno un Isee al di sotto dei 15mila euro e non servirà alcuna richiesta: lo sconto in bolletta verrà applicato automaticamente. La soglia è più alta è prevista per le famiglie che hanno almeno quattro figli: 30mila euro.

Le nuove regole per lo smart working

Dal primo luglio entrano anche in vigore le nuove regole sullo smart working. La modalità era stata introdotta per la pandemia di covid ed è stata prorogata per tutto il 2023 nel settore privato per i lavoratori affetti da gravi patologie e per quelli con figli under14 (se l’altro genitore non è beneficiario di misure di sostegno al reddito). Nel settore pubblico, la proroga vale solamente per la categoria dei 'lavoratori fragili'.