Pensioni, aumenti degli assegni: fatta! Ufficiale la news per i pensionati

Pensioni rivalutazione degli assegni: aumenti in arrivo per i pensionati

Pensioni più ricche? La risposta è sì. Il governo ha deciso che gli assegni saranno ritoccati verso l'alto in anticipo (avrebbe dovuto accadere a gennaio 2023) per far fronte all'inflazione galoppante. Vediamo i dettagli.

Pensioni, rivalutazione degli assegni in autunno. Le news

L'adeguamento delle pensioni arriverà dunque non all'inizio del prossimo anno, ma dopo l'estate: settembre o al massimo ottobre. Di quanto va ancora capito. C'è chi mormora di una rivalutazione attorno al 2%. Alcuni dettagli devono ancora essere messi a punto, la prossima settimana sarà decisivo. Ad esempio: pensioni aumentate per tutti solo quelle più basse? Se ne riparlerà, ma intanto qualcosa si muove. Un cosa invece pare certa: nel decreto Aiuti non verrà esteso il bonus 200 euro per il mese di agosto (però l'assegno verrà corrisposto a tutte quelle categorie di lavoratori che non lo hanno avuto questo mese, vale a dire agricoltori, professori o professionisti del mondo dello spettacolo). Si pensa a fare un intervento di decontrbuzione come manovra sostitiva.