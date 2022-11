Pensioni, bonifici in ritardo: è giallo. Ecco perché non sono state pagate

Pensioni, bonifici in ritardo: è giallo

Momenti di panico questa mattina, 2 novembre, tra i tanti pensionati italiani. Gli assegni che vengono automaticamente accreditati intorno alla mezzanotte della notte tra l’1 e il 2 del mese non sono ancora arrivati. E in molti iniziano a preoccuparsi: l’Inps ha chiuso i cordoni della Borsa? Ovviamente no, e la situazione è in via di normalizzazione. Le operazioni di ricalcolo dell’inflazione, che sono necessarie visto che gli assegni pensionistici sono indicizzati al tasso di aumento dei prezzi, hanno rallentato le procedure. Che dovrebbero ripartire già nelle prossime ore. Ma che paura.