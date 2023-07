Pensioni, con Quota 103 la novità: ecco il bonus

Pensioni, Quota 103 e il bonus Maroni

Quota 103 è stata introdotta quest’anno per fare domanda di pensione anticipata. I beneficiari saranno tutti coloro che avranno maturato, entro il 31 dicembre 2023, i 62 anni di età (dunque classe 1961) e aver raggiunto i 41 anni di anzianità contributiva.

Come le precedenti norme, anche Quota 103 è un diritto cristallizzato, che concede cioè ai lavoratori idonei ad andare in pensione, la facoltà di congelare il requisito maturato, per esercitare il proprio diritto in un secondo momento, anche qualora fosse esaurita la misura.

La differenza sostanziale dalle precedenti Quota 100 e Quota 102 invece è che chi matura i requisiti di Quota 103 ma decide di continuare a lavorare - e quindi “rimandare” la pensione”- potrà chiedere il bonus Maroni.