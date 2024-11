Pensioni dicembre 2024, assegno più ricco con tredicesima e quattordicesima: quando arriva e a chi spetta

Pensioni dicembre 2024, doppio aumento a Natale con tredicesima e quattordicesima: tutte le date e requisiti

Le pensioni dicembre 2024 saranno particolarmente corpose grazie all'integrazione della tredicesima e della quattordicesima per molti anziani. I pensionati potranno quindi avere più risorse per le feste natalizie, uno dei periodi dell'anno in cui le spese sono destinate a crescere sensibilmente.

Quattrodicesima 2024 a chi spetta

La tredicesima spetta a tutti i pensionati e viene erogata in automatico insieme alle pensioni dicembre 2024. La quattordicesima invece viene assegnata solo a particolari categorie di contribuenti con i seguenti requisiti: almeno 64 anni e un reddito annuo lordo complessivo di 11.672,90 euro (1,5 volte il trattamento minimo INPS) per l’importo massimo o 15.563,86 euro (due volte il trattamento minimo) per un importo ridotto.

La quattordicesima viene solitamente erogata a luglio ma a chi ha raggiunto i requisiti dopo il 31 luglio 2024 verrà integrata nelle pensioni dicembre 2024. Non hanno diritto alla quattordicesima i pensionati con invalidità civile, pensione sociale, assegno o pensione sociale, pensione di rendita Inail o pensione di guerra.

Nel dettaglio l'importo per chi rientra nel primo scaglione di reddito (fino a 11.672,90 euro) è pari a:

437 euro per chi ha versato fino a 15 anni di contributi lavoro dipendente – fino a 18 anni lavoro autonomo

per chi ha versato fino a 15 anni di contributi lavoro dipendente – fino a 18 anni lavoro autonomo 546 euro per chi ha versato tra 15 e 25 anni di contributi lavoro dipendente – più di 18 e meno di 28 anni lavoro autonomo

per chi ha versato tra 15 e 25 anni di contributi lavoro dipendente – più di 18 e meno di 28 anni lavoro autonomo 655 euro per chi ha oltre 25 anni di contributi lavoro dipendente – più di 28 anni lavoro autonomo.

Per redditi superiori gli importi sono invece i seguenti:

336 euro per chi ha versato fino a 15 anni di contributi lavoro dipendente – fino a 18 anni lavoro autonomo

per chi ha versato fino a 15 anni di contributi lavoro dipendente – fino a 18 anni lavoro autonomo 420 euro per chi ha versato tra i 15 e 25 anni di contributi da lavoro dipendente – più di 18 e meno di 28 anni lavoro autonomo

per chi ha versato tra i 15 e 25 anni di contributi da lavoro dipendente – più di 18 e meno di 28 anni lavoro autonomo 504 euro chi ha oltre 25 anni di contributi da lavoro dipendente – più di 28 anni lavoro autonomo.

Pensioni dicembre 2024 date pagamento

Chi ha scelto di ricevere la pensione con accedito bancario o postale vedrà la somma che gli spetta direttamente sul conto corrente a partire dal 2 dicembre 2024, ovvero il primo giorno bancabile del mese. Chi invece ritira l'assegno in prima persona negli Uffici Postali dovrà seguire il seguente calendario: