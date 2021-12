Pensioni gennaio: pagamento anticipato per alcuni (per altri ritardato). DATE

Pensioni gennaio 2022: pagamento anticipato?

Pensioni di gennaio pagate in anticipo a dicembre? Dovrebbe essere di sì per chi le ritira attraverso le Poste Italiane visto che il governo ha prorogato lo stato di emergenza (la logica nei mesi è passati è stata di evitare assembramenti alle poste ed evitare il diffondersi del Covid). Leggermente posticipato per i pensionati che ricevono l'accredito. Vediamo la situazione.

Pensioni gennaio 2022 pagamento anticipato

Il calendario del pagamento anticipato delle pensioni Inps di gennaio dovrebbe essere anticipato (aspettendo la conferma ufficiale): i cognomi dalla A alla C ritirano la pensione lunedì 27 dicembre; dalla D alla G il 28 dicembre; da H a M mercoledì 29 dicembre; le lettere da N a R giovedì 30 dicembre e i cognomi dalla S alla Z l'ultimo dell'anno, venerdì 31 dicembre. Il pagamento anticipato spetterebbe counque, come sempre, soltanto a chi non possiede un conto corrente postale o bancario e ritira la pensione direttamente in contanti in Posta.

Pensioni gennaio 2022 pagamento sul conto corrente

Chi non ritira la pensione in posta ma riceve l’accredito sul proprio conto corrente dovrà aspettare qualche giorno. L'assegno per i pensionati a Gennaio arriverà il secondo giorno bancabile del mese e per il primo mese del 2022 sarà il 4 visto che il 1 gennaio è festivo, il 2 gennaio è domenica ed il secondo giorno bancabile sarà dunque martedì 4 gennaio 2022.

