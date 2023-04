Pensioni, il 27% dei “ricchi” americani senior è senza un dollaro. Ecco perchè

Pensioni, il 27% degli americani senior in pensione senza un soldo

“Quasi il 27% degli americani di età pari o superiore a 59 anni non ha risparmi per la pensione. E questa è la stessa quota del totale dei senior. Ed è pure chiaro che questi “boomers” si trovano in un’età ( tra i 59 e i 77 anni) con meno tempo per il risparmio” è il sorprendente risultato di un nuovo sondaggio della società di servizi finanziari Credit Karma. Insomma nel paese del sogno economico l’oro della generazione del boom non sembra luccicare così tanto ed anzi sembra essercene in minor quantità rispetto ai risparmi dei poveri boomers italiani e francesi. Tra la realtà e il desiderio, la distanza è piuttosto larga. Infatti, gli americani (in particolare i boomers) coinvolti nel sondaggio, alla domanda di quanto avrebbero bisogno per andare in pensione, indicano serenamente che la cifra ideale sarebbe di un 1,25 milioni di dollari. Nella realtà invece la maggior parte dei lavoratori è lontanissima da questa cifra ed, anzi, una parte importante di senior arriva al “buon ritiro” senza un dollaro. I risultati assumono un rilievo maggiore poichè arrivano in un momento in cui il Governo sta riflettendo (così come periodicamente fanno i sistemi pensionistici di altri Governi, Italia compresa) sullo “status quo” del programma di previdenza sociale. Il Programma è sostenuto da un fondo fiduciario che, nel 2033, sarebbe praticamente “a secco”.

Pensioni, il rischio di vedere ridimensionate le prestazioni previdenziali sociali