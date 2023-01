Pensioni, Landini boccia l'incontro col governo: "È andato male"

Pensioni, Landini scontento dopo il tavolo con l'esecutivo: "È andata male"

“Lo dico in modo preciso: noi Cgil, Cisl e Uil abbiamo una piattaforma unitaria, la stessa che abbiamo presentato a governi precedenti. Noi vogliamo una vera riforma del sistema pensionistico, ma vogliamo capire se c’è la volontà in questo tavolo”. È, secondo quanto si apprende, quanto avrebbe detto il leader della Cgil, Maurizio Landini durante il tavolo al ministero del lavoro sul tema della riforma delle pensioni con governo e parti sociali. “Vogliamo capire alcune cose: se c’è la volontà politica di fare una riforma seria basata sulla nostra piattaforma; quali sono le risorse, perché nessuna riforma è a costo zero e infine i tempi perché sono stretti”.

L’incontro governo-parti sociali sulle pensioni “non è andato bene, nel senso che non abbiamo avuto alcuna risposta” ha poi detto il leader della Cgil, al termine dell’incontro governo-parti sociali al ministero del Lavoro. Landini ha ribadito che dal tavolo non è arrivata nessuna risposta “se non una disponibilità generica ad avviare dei tavoli di confronto. Ci hanno indicato un primo incontro l’8 febbraio su giovani e donne, ma noi non abbiamo avuto nessuna risposta sui tempi con cui fare questo confronto che per noi va fatto rapidamente prima che venga realizzato il Def perché serve capire se ci sono o no le risorse e la volontà politica di fare la riforma della legge Fornero”, ha proseguito Landini. E ancora: “Abbiamo ribadito che, per quello che ci riguarda, il confronto va fatto sulla piattaforma che Cgil, Cisl e Uil hanno illustrato e presentato sia al governo a Palazzo Chigi che riconfermato qui e per noi le richieste sono molto precise”.



A queste questioni, secondo il leader della Cgil, “noi ad oggi non abbiamo ricevuto risposte di merito” ed è “chiaro che per noi bisogna passare dalle parole ai fatti e c’è bisogno anche di risposte molto più precise di quelle che oggi sono state fatte”. Per Landini, inoltre, “questo continuare ad avere tavoli mega galattici con una quantità di associazioni, va benissimo per il confronto, ma noi vogliamo avviare una trattativa; per quello che ci riguarda vogliamo che il governo risponda alla piattaforma e alle richieste che sono state fatte”.