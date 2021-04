Pensioni news, stop Quota 100 a fine 2021. Superbonus 110% fino al 2023

Pensioni news, stop Quota 100 a fine 2021: la bozza del Recovery

Quota 100 va verso la fine. L'addio alla forma di pesionamento anticipato è prevista alla fine del 2021. Lo prevede bozza del Piano nazionale di ripresa e resilienza elaborato dal Governo e arrivato oggi sul tavolo del Consiglio dei ministri. Quota 100 sarà sostituita da misure relative a categorie con mansioni usuranti.

"In tema di pensioni, la fase transitoria di applicazione della cosiddetta Quota 100 terminerà a fine anno . si legge nella bozza - e sarà sostituita da misure mirate a categorie con mansioni logoranti".

Il governo ha dunque deciso di non prorogare la forma di pensionamento anticipato introdotta nel 2019 sperimentalmente per 3 anni e voluta dalla Lega, che consente l'uscita anticipata dal mondo del lavoro per chi vanta almeno 38 anni di contributi con un'età anagrafica minima di 62 anni.

Recovery plan: Superbonus 110% fino al 2023, 50mila edifici l'anno

Si intende estendere la misura del Superbonus 110% dal 2021 al 2023. Si legge nell'ultima bozza del Recovery plan, che precisa come il sostegno sara' fornito in forma di detrazione fiscale pari al 110% delle spese sostenute, usufruibili in un periodo di 5 anni per chi intende effettuare ristrutturazioni energetiche e antisismiche degli edifici residenziali. La misura prevede l'introduzione di strumenti finanziari come la cessione del credito e il pagamento anticipato. Gli investimenti consentiranno la ristrutturazione di circa 50.000 edifici/anno, per una superficie totale di 20 milioni di mq/anno. Il risparmio energetico previsto permettera' di raggiungere circa 291 Ktep/anno, ovvero 0,93 MtonCO2/anno.