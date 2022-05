Pensioni, non solo bonus da 200 euro: in arrivo nuovi aumenti

Pensioni, tutti gli aumenti in arrivo per il mese di luglio

L’estate si avvicina e le pensioni puntano a diventare sempre più corpose. E non centra solo l’erogazione del bonus da 200 euro approvato dal governo Draghi. Altre voci potranno infatti arricchire gli assegni dei contribuenti. Ecco nel dettaglio che cosa ci aspetta.

Nel mese di luglio l’Inps riconoscerà ai pensionati la classica somma aggiuntiva denominata come quattordicesima. Come spiega il sito di Qui Finanza “la quattordicesima spetta ai pensionati di almeno 64 anni che hanno un reddito complessivo fino a un massimo di 1,5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti fino al 2016 e fino a 2 volte il trattamento minimo annuo del Fondo lavoratori dipendenti dal 2017".

Pensioni luglio, a chi spetta la quattordicesima

Spetta, quindi, "anche a quelli che quest’anno riceveranno il bonus da 200 euro secondo i requisiti pubblicati sul sito Inps e a chi ha anticipato la propria uscita dal lavoro di qualche anno. Il pagamento viene effettuato d’ufficio per i pensionati di tutte le gestioni sulla base dei redditi degli anni precedenti".

Ma non è tutto. Oltre alla quattordicesima, per chi dichiara un reddito complessivo sotto i 35 mila euro annui avrà diritto quest’anno anche al bonus 200 euro approvato governo contro il caro prezzi ed energia. Il via libera dell'accredito, per i pensionati, scatterà appunto dal mese di luglio.

Pensioni luglio, il calcolo totale dell'assegno

Insomma, a luglio arrivano quindi due aumenti: il bonus e la quattordicesima. Per quest'ultima, l'ammontare, a seconda degli anni di contribuzione, può variare. Come ricostruisce Qui Finanza "per gli assegni fino a 1,5 volte il trattamento minimo, dai 437 euro a 655 euro"; mentre "per gli assegni da 1,5 volte a 2 volte il trattamento minimo, dai 336 ai 504 euro".



