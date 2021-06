Pensioni, Tridico: "Sbagliate quote rigide per tutti, serve flessibilità"

"Quote rigidi e uguali per tutte, diverse da quelle della riforma Fornero, sono sbagliate e a mio avviso difficili. Si può pensare, all'interno del modello contributivo, a una certa flessibilità, da fare però a costo zero o quasi. In questo senso la flessibilità in uscita può essere utile per i lavori usuranti o gravosi". Lo ha detto il presidente Inps, Pasquale Tridico, ribadendo la sua idea sulle pensioni post quota 100 nel corso di una intervista all'Huffington Post.