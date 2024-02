Pepsi, utili e dividendi in crescita nonostante la guerra con Carrefour

Pepsico, un quarto trimestre debole ma utile e dividendi crescono

Pepsico, la multinazionale americana di alimentari e bevande con l’headquarter a Purchase (New York) ha fatto registrare un quarto trimestre piuttosto difficile. Il fatturato, che ha sorpreso molti analisti, è stato di 27.850 milioni di dollari (+0,5%) rispetto ad analogo periodo del 2022. E questo nonostante i forti aumenti dei prezzi attuati che hanno scatenato l’ira di Carrefour, che, giudicandoli inaccettabili, non li ha più voluti sui propri scaffali.

Il trend è stato spiegato dal presidente e Ceo del colosso, lo spagnolo Ramón Laguarta. “Il volume organico è diminuito nelle nostre attività perchè i tassi di crescita della categoria si sono moderati, mentre i consumatori tendono a preferire confezioni più piccole, pratiche e convenienti. In aggiunta sul nostro risultato hanno pesato il richiamo di un prodotto presso Quaker Foods North America (cereali accusati di contaminazione da salmonella) e le interruzioni dell'attività in alcune aree di guerra”.

Pepsico, la guerra in Ucraina frena i risultati

A proposito della decisone di Carrefour il Ceo pur non citando direttamente il Gruppo ha sostenuto che “Il settore della vendita al dettaglio è influenzato anche dalle azioni e dal crescente potere dei rivenditori soprattutto in Nord America, Europa e America Latina. In questo panorama in evoluzione della vendita al dettaglio, i rivenditori e i gruppi di acquisto hanno influenzato e potrebbero continuare a influenzare la nostra capacità di competere in queste giurisdizioni chiedendo prezzi più bassi o programmi promozionali più intensi, ritirando i nostri prodotti o riducendo in altro modo lo spazio nei negozi sugli scaffali assegnati ai nostri prodotti”.

Nonostante il calo degli ultimi quattro mesi Pepsico ha registrato una crescita del fatturato annuo del 5,9% a 91.471 milioni di dollari. Gli utili nel quarto trimestre, passando da 518 milioni di dollari a 1.302 milioni di dollari, sebbene nell’ultima parte del 2022 c’erano stati forti perdite per la guerra tra Russia e Ucraina.

Pepsico, previsioni di crescita del 4% per il 2024

Pepsico ha comunque chiuso l’anno con un utile in crescita a 9.074 milioni di dollari (+1,8%). +4% sono le previsioni per il 2024 con un dividendo a +7%. “Siamo soddisfatti dei nostri risultati per il 2023, poiché abbiamo superato con successo un altro anno di elevati livelli di inflazione, volatilità macroeconomica, tensioni geopolitiche e conflitti internazionali - ha concluso Laguarta.

Guardando al 2024, prevediamo che la nostra attività continuerà a ottenere buoni risultati e a realizzare una forte crescita perchè ci aspettiamo in cui ci aspettiamo che i comportamenti dei consumatori ritornino in gran parte alle norme pre-pandemiche, come il ritorno al lavoro, i viaggi più frequenti e consumare di più fuori casa che a casa, puntando però di più sul comfort e sul buon rapporto qualità-prezzo”.