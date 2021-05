Pessime notizie per Cairo e Rcs: il lodo Solferino dà ragione a Blackstone

Pessime notizie per Urbano Cairo: il lodo arbitrale ha rigettato tutte le istanze di Rcs nei confronti del fondo statunitense Blackstone, che non dovrà versare alcun indennizzo a Rcs in relazione alla vendita dell'immobile di via Solferino, che ospita il Corriere della Sera avvenuta, nel 2013. Gli americani lo avevano acquistato per 120 milioni dal gruppo editoriale, nel quale Cairo ancora non aveva ancora la maggioranza.

Una volta acquisitone il controllo, l'editore ha però iniziato a riesaminare questa ed altre operazioni, contestando il fatto che il prezzo non fosse giusto, al punto di chiedere l’annullamento della transazione.

Nel frattempo, però, Blackstone aveva stipulato un accordo con Allianz per rivendere l’immobile per 250 milioni, operazione bloccata dall’insorgere del contenzioso legale. Rcs era convinta di vincerlo, al punto che nell’agosto 2020 aveva dichiarato che non sussistevano “i presupposti per l’iscrizione di fondi rischi” a bilancio. Rischi che invece potrebbero arrivare con la causa giudiziaria a New York al termine della quale il patron del Toro potrebbe esser costretto a risarcire i danni a Blackstone per una cifra fino a 300 milioni.

Un esito decisamente infausto per Cairo e che, come anticipato ieri da Affaritaliani.it, potrebbe essere alla base del cambio di governance nella società che edita il Corriere della Sera con l'introduzione del voto maggiorato.