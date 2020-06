Piaggio Aero, anche i cinesi interessati. Il governo pensa al Golden Power

Piaggio Aero, anche i cinesi interessati. Il governo pensa alla Golden Power

Piaggio Aerospace, l'azienda di Villanova d'Albenga in provincia di Savona, che produce droni e veivoli militari è stata messa in vendita. Sono undici le manifestazioni d'interesse - si legge sul Sole 24 Ore - ammesse, sulle diciannove iniziali. Tra queste, spuntano anche due possibili acquirenti cinesi. La data room sarà aperta il 29 giugno e sarà accessibile fino alla fine di agosto. Ma il governo, potrebbe decidere di mettere il Golden Power, perchè il settore è ritenuto strategico. Piaggio Aerospace non è nuova a questa normativa, anche nel 2014 quando fu acquistata da un fondo di Abu Dhabi il governo intervenì, stesso discorso nel 2017, quando la Cina si era fatta avanti per acquistare la proprietà intellettuale dei veivoli. Ora Pechino torna alla carica, con due manifestazioni d'interesse per l'azienda. Si vedrà se alla conclusione della data room, uno o entrambi i potenziali acquirenti cinesi resteranno in pista.