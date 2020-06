Piaggio, per i 75 anni della Vespa nasce lo scooter vestito Christian Dior

Vespa e Christian Dior, fondate entrambe nel 1946, ricordano il comune 75 anniversario con un scooter che sarà 'vestito' dalla maison parigina. Vespa 946 Christian Dior, questo il nome del modello, nel telaio monoscocca e nelle linee grafiche rende omaggio alle due case; si tratta di una moderna versione della Vespa 946 presentata nel 2012 a Milano ridisegnata per l'occasione da Maria Grazia Chiuri, Direttore Creativo delle collezioni donna di Dior. Lo scooter sarà prodotto in Italia. Ispirato al design della sella, il bauletto decorato con il motivo Dior Oblique (disegnato da Marc Bohan nel 1967) è stato appositamente progettato per essere fissato al portapacchi. Un casco decorato con lo stesso motivo iconico completa l'esclusiva linea di accessori. Le creazioni in edizione limitata saranno disponibili dalla primavera del 2021 nelle boutique Dior di tutto il mondo e successivamente in selezionati flagship store Motoplex del Gruppo Piaggio.

Le parole di Colaninno

Michele Colaninno, Responsabile delle strategie di prodotto e marketing del Gruppo Piaggio, commenta: "In un momento difficile come quello attuale, è bello poter sognare un futuro migliore. L'atelier Christian Dior a Parigi venne inaugurato nel 1946, lo stesso anno del debutto di Vespa in Italia. Questa nuova Vespa 946 celebra quell'anniversario e rende omaggio al nostro heritage. Questa partnership tra Vespa e Dior rappresenta una celebrazione della bellezza". Maria Grazia Chiuri, Direttore Creativo delle collezioni di alta moda, prêt-à-porter e accessori femminili per la Maison Dior, commenta: "Il progetto con Vespa mi ha subito entusiasmata. È un simbolo dell'italianità fortemente legato alla mia vita personale, e che ora fa parte della mia vita professionale in Dior".