Piazza Affari, a fine giugno il primo sciopero della storia: cosa succede

Piazza Affari scende in strada: primo sciopero della storia

Per la prima volta nella sua storia, la Borsa di Milano sarà coinvolta in uno sciopero, proclamato dalle organizzazioni sindacali Fabi, First Cisl e Fisac Cgil, attive nel Gruppo Borsa Italiana, parte del gruppo Euronext. Lo sciopero è stato fissato per le ultime due ore del 27 giugno 2024.

La principale preoccupazione dei sindacati riguarda la stabilità occupazionale in Italia. I progetti di delocalizzazione e near shoring di intere aree di attività fuori dai confini nazionali sollevano timori per i posti di lavoro pertanto le organizzazioni sindacali denunciano la mancanza di garanzie da parte dell'azienda per la tutela dei lavoratori e la valorizzazione delle professionalità esistenti.

Un altro tema cruciale è la questione salariale. Di fronte all'aumento dell'inflazione, i sindacati criticano la decisione aziendale di non applicare gli aumenti salariali previsti dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) per il settore del credito. Questa scelta è interpretata come una volontà del Gruppo Euronext di non proteggere il potere d'acquisto dei lavoratori italiani, nonostante i risultati economici record registrati dalle società italiane del gruppo negli ultimi anni.

Il terzo punto di contestazione riguarda l'organizzazione del lavoro. Le strutture organizzative del Gruppo Borsa Italiana sono considerate fragili, portando a un uso sistematico e strutturale del lavoro straordinario, inclusi i turni notturni e festivi. Questo carico di lavoro mette a rischio la salute psicofisica dei dipendenti.

Infine, i sindacati esprimono preoccupazione per la governance. Nella nota dei sindacati si legge: “Ultimo elemento di rivendicazione sindacale è legato al tema della governance e della progressiva perdita di autonomia direzionale e strategica delle società italiane del Gruppo Borsa Italiana. A fronte della rilevanza nazionale dell'infrastruttura di mercato, come volano per la crescita economica e la stabilità finanziaria del nostro paese notiamo un progressivo trasferimento al di fuori dell'Italia dell'indirizzo strategico del Gruppo, e di uno spostamento dei ruoli apicali in altre aree geografiche del gruppo Euronext. Tutti e quattro i punti sopra menzionati crediamo confermino la volontà del Gruppo Euronext di disinvestire progressivamente dall'Italia."