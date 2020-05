Piazza Affari apre in rialzo a +0,58%. Spread a 250 punti, tasso sopra il 2%

La Borsa di Milano ha aperto la quarta seduta settimanale con il Ftse Mib in rialzo dello 0,58% a quota 17.260 punti; All Share +0,56%. A Francoforte il Dax segna +0,28%, a Parigi il Cac +0,30% mentre Londra avvia gli scambi a +0,27% e Madrid a +0,33%. Ieri sera chiusura contrastata a Wall Street, dove il Dow 30 ha terminato le contrattazioni a -0,91%, mentre il Nasdaq ha registrato +0,51%.



Spread in rialzo a 250 punti, tasso sopra 2% - Lo spread Btp/Bund apre in rialzo a quota 250 punti dai 248,5 della chiusura di ieri. A pesare e' l'ultimatum alla Bce della Corte costituzionale tedesca. Il rendimento del Btp sale al 2,12%.

Borsa: Asia chiude debole, incertezza su economia globale - Borse asiatiche deboli in chiusura di seduta, con gli investitori che guardano all'andamento dell'economia globale con i danni provocati dal Coronavirus. Fari accesi anche sull'andamento del prezzo del petrolio dopo il nuovo calo registrato a New York. La Borsa di Tokyo (+0,28%) conclude la prima seduta della settimana all'insegna della cautela, dopo la lunga festivita' nazionale della Golden Week. Sul mercato valutario lo yen e' stabile sul dollaro a 106,30, e sull'euro a 114,70. A mercati ancora aperti sono poco mosse Shanghai (-0,05%), Shenzhen (+0,2%) e Seul (-0,01%). In calo Hong Kong e Mumbai (-0,6%). Sul fronte macroeconomico la produzione industriale in Germania a marzo e' scesa del 9,2%, attesi i dati della Francia e le vendite al dettaglio dall'Italia. Dal Regno Unito prevista la riunione della Bank of England e i prezzi delle abitazioni. Dagli Stati Uniti in arrivo le richieste settimanali dei sussidi di disoccupazione ed i dati sul costo del lavoro e la produttivita'.