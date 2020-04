Piazza Affari chiude in netto rialzo a +1,71%

Piazza Affari, dopo il balzo di ieri, mette a segno un nuovo rialzo, sia pur sotto i massimi di giornata: il Ftse Mib ha fermato le contrattazioni a +1,71% a 17.677 quota punti dopo aver toccato, in giornata, i valori piu' alti dall'inizio della crisi legata al Coronavirus. A sostenere la Borsa di Milano le prime ripartenze di attivita' produttive in vista della fase 2 e l'andamento dei mercati americani, ben intonati in vista delle comunicazioni della Fed di domani; sul fronte interno, il calo dello spread legato anche alla decisione di S&P di non tagliare il rating italiano spinge i titoli finanziari. Maglia rosa della seduta e' Bper (+6,28%), una delle societa' piu' penalizzate in Borsa in questi mesi; scattano anche le big Intesa (+3,73%) e Unicredit (+3,72%); nel risparmio gestito in evidenza Azimut e Mediolanum. Fra gli industriali gli acquisti premiano Fca (+2,51%), mentre nell'energia si distingue Eni, che guadagna il 3,33%. Andamento misto nelle reti dopo che il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, ha aperto a discussioni per una fusione fra Snam (+3,93%) e Terna (-0,95%). Deboli Tim e Diasorin, pesante Nexi (-2,79%). Corre Atlantia, in rally del 4,3% dopo che il ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli ha detto che il governo arrivera' presto a una decisione sul regime delle concessioni autostradali

Titoli Stato: spread Btp/Bund chiude poco mosso a 219 punti - Lo spread tra Btp decennali e omologhi Bund tedeschi chiude poco mosso a 219 punti, dopo aver frenato a 214 punti dai 218 punti dell'apertura. Il rendimento del decennale si attesta all'1,727%. (AGI)Ila 281738 APR 20 NNNN