Piazza Affari da record: +19% da inizio anno. E' la borsa migliore d'Europa

Il rilancio spinto da banche, energia e lusso

Con il +19% dall’inizio dell’anno è la Borsa migliore d’Europa e torna ai livelli del 2008 prima del crac Lehman. Stiamo parlando di Piazza Affari. Come spiega Milano Finanza, "il Ftse Mib è balzato del 21% da inizio anno e del 41% dai minimi di settembre. Nonostante i gestori temano una recessione. Dopo 15 anni di tentativi, l’indice intravede ora quota 29.000".

Come spiega la Stampa, "a trainare è stato soprattutto il settore dei bancari, il comparto che pesa di più sul paniere di Milano. La crescita dei finanziari e dei bancari è stata spinta dall’incremento dei tassi ad opera della Banca centrale europea che per domare l’inflazione dall’estate scorsa ha ripreso ad aumentare il costo del denaro. Le banche e le società di investimento sono le maggiori beneficiarie della nuova politica restrittiva. Si è visto nei numeri delle ultime trimestrali, con Intesa Sanpaolo e Unicredit che hanno presentato risultati record: da gennaio i titoli dei due gruppi guadagnano rispettivamente il 15% e il 62%".

Come aggiunge la Stampa, "sul listino di Milano incide molto anche il comparto dell’energia. Paradossalmente la crisi energetica ha riportato in primo piano i big del petrolio come Eni (+24% in 12 mesi) ma anche società come Enel, fortemente impegnata nelle energie rinnovabili (+25% nell’ultimo anno di Borsa). Anche il lusso ha fatto la sua parte. Società del made in Italy come Ferrari, Moncler e Tod’s sono finite sulla lista degli acquisti dei grandi fondi internazionali e da inizio anno sono salite tra il 30 e il 40%".