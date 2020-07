Piazza Affari in calo frenata dai petroliferi. Europee giù

Piazza Affari chiude in calo, al termine di una seduta che si era aperta con un moderato rialzo. L'indice Ftse Mib segna un -0,60% a quota 20.598 punti, mentre l'Ftse Italia All Share cede lo 0,54% a 22.409 punti. In rialzo invece l'Ftse Star, che mette a segno un rimbalzo dello 0,31% a quota 36.667 punti. Milano, come gli altri mercati, frena dopo i timori legati ai tempi di erogazione delle risorse del Recovery Fund e per l'andamento della pandemia. Intanto lo spread fra Btp e Bund tedeschi chiude a quota 152 punti, con il rendimento del decennale all'1,04%. Tra i titoli del listino milanese, fra i maggiori rialzi da segnalare Buzzi Unicem che guadagna 3,3 punti, ma con il segno piu' anche A2a, Exor e Finecobank. Fra i segni meno, invece, fra i maggiori ribassi Pirelli & C. che cede 2,9 punti, ma con il segno meno anche Moncler, Eni e Tenaris. Anche le altre principali Borse europee archiviano la seduta con segni negativi, sulla scia della partenza contrastata a Wall Street. Fra le piazze finanziarie, Parigi segna un -1,29%, Francoforte cede lo 0,51% mentre Londra arretra dell'1%.

Borse europee: chiudono in calo, scivola Madrid

Chiusura in calo per le Borse europee. I listini del Vecchio Continente, dopo i rialzi legati all'approvazione del recovery fund Ue, in assenza di spunti da parte di Wall Street, che si muove contrastata, ritracciano dai massimi post Covid. Fra le Borse europee si segnalano i ribassi del Cac40 di Parigi (-1,32% a 5.037 punti) e di Madrid (-1,39%): meglio, assieme a Milano, Francoforte, dove il Dax perde lo 0,51% a 13.100 punti. A frenare i listini, oltre ai dubbi sui tempi di erogazione delle risorse del recovery fund, le nuove tensioni fra Cina e Usa, l'aumento dei contagi negli Stati Uniti e le preoccupazioni sull'andamento dell'economia e sulla consistenza della ripresa nel secondo semestre.