Pichetto Fratin: possibile calo delle bollette dopo il crollo del gas al Ttf

Pichetto Fratin: possibile calo delle bollette

Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, crede possibile un calo delle bollette del gas dopo l’abbassamento delle quotazioni al Ttf. Interpellato ulla questione a margine di un convegno di Confindustria Energia ha risposto: “Credo di sì, l’ente regolatore è l’Arera. Il dato attuale credo proprio che dovrebbe avere come conseguenza l’abbassamento delle bollette anche del gas. C’è stato un primo passaggio sull’elettrico adesso dovrebbe essere anche del gas”.

Carburanti: Pichetto Fratin, prezzi stabili nell'ultima settimana

“Ho visto questa mattina - ha poi aggiunto il Ministro - i nuovi prezzi della media settimanale e sono identici a quelli della settimana scorsa, si sono mantenuti abbastanza stabili”. Della vertenza, ha aggiunto, si sta occupando il ministro Urso: “Non sono in grado di dire se ci sono novità. Ci sarà un incontro, ci sarà un confronto e rispetto a questo sarà fatta la valutazione da parte del governo”, ha osservato Pichetto.

Pichetto Fratin: la dipendenza energetica è un freno alla crescita

“La dipendenza energetica in Italia ha rappresentato un freno a mano alla crescita della nostra economia”. ha detto Pichetto Fratin. “Abbiamo avuto condizionamenti sul nucleare, poi posizioni ideologiche sull’estrazione” di idrocarburi. Ma “l’energia francese che importiamo è nucleare. In Italia c’è stata una spinta verso le rinnovabili e anche in questo caso opposizioni”, ha osservato. “Questo Governo vuole affrontare in modo serio la dipendenza e la sicurezza energetica che è fondamentale. L’altra faccia della medaglia è l’ambiente che è conseguenza della sicurezza. Di qua le scelte sui rigassificatori, sulla semplificazione, sulle nuove forme di produzione di energia come l’idrogeno”, ha evidenziato Pichetto.