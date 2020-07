Pil, nel 2° trimestre crolla a -10%. BankItalia rivede al ribasso la crescita

La Banca d'Italia stima una caduta dell'economia italiana del 9,5% quest'anno nello scenario di base. Il ritocco al ribasso è indicato nel Bollettino economico trimestrale che rivede la stima fatta dagli economisti di via Nazionale poco più di un mese fa (-9,2%). Non cambia invece la stima (-13% circa nel 2020) dello scenario 'severo', ossia quello con una recrudescenza della pandemia Covid-19.

Per il prossimo biennio via Nazionale prevede una ripresa solo "graduale": +4,8% nel 2021 e +2,4% nel 2022, a causa degli effetti persistenti sui consumi dal calo dell'occupazione e del reddito disponibile. Il Pil quest'anno, si legge, dopo essere sceso in misura molto marcata nei primi sei mesi (circa 15 punti) tornerebbe a espandersi nel secondo semestre, in larga parte per la fine del lockdown. Le proiezioni includono l'impatto del Cura Italia e del Dl Rilancio che ammontano complessivamente a circa il 4,5% del Pil. "Si stima che tali interventi, in larga misura temporanei, possano attenuare la caduta del prodotto per oltre due punti percentuali quest'anno".

Secondo la Banca d'Italia, "il peggioramento delle prospettive di domanda e della fiducia delle imprese inciderebbe sugli investimenti, la cui caduta nel 2020 (segnalata anche dai sondaggi di via Nazionale, ndr) verrebbe in parte recuperata nel biennio 2021-22. L'inflazione sarebbe pressoche' nulla sia quest'anno sia il prossimo; i prezzi tornerebbero ad aumentare nel 2022, dell'1%. Per quanto riguarda il Pil nel secondo trimestre di quest'anno, il Bollettino economico stima che il calo del prodotto, pari al 5,3% nel primo trimestre, si è intensificato nel secondo, collocandosi in base alle informazioni attualmente disponibili attorno al 10%.

"L'attività - si legge - avrebbe toccato livelli minimi in tutti i principali comparti. Gli indicatori congiunturali piu' tempestivi, di natura sia qualitativa sia quantitativa, mostrano segnali di miglioramento da maggio, in concomitanza con il graduale allentamento delle misure di sospensione dell'attivita' produttiva".

In giugno l'indicatore anticipatore Ita-coin e' salito, ma resta su un livello eccezionalmente basso e nonostante i segnali di ripresa emersi dalle inchieste sulla fiducia di famiglie e imprese, l'indicatore continua a risentire della forte caduta dell'attivita' industriale e dei servizi all'inizio del trimestre.

Per Via Nazionale, fra i canali di trasmissione dello shock da Covid 19, la mancanza dei turisti stranieri quest'anno avrà un forte impatto sulla caduta del Pil che gli economisti quantificano in 2,5 punti percentuali. Se i mesi in lockdown hanno tolto il 5% al Pil e il commercio globale un altro 2,3% e' la mancanza di turisti stranieri nel Belpaese ad avere il secondo maggiore impatto quest'anno. "Si assume che gli arrivi dei turisti stranieri, dopo essersi interrotti nel secondo trimestre, non aumentino in misura significativa nei mesi estivi e riprendano molto gradualmente a partire dalla fine dell'anno" scrivono gli economisti di via Nazionale.

"Andamenti simili sono ipotizzati per il turismo italiano all'estero. Nel 2022 entrambi i flussi sarebbero ancora inferiori ai livelli del 2019 (di circa il 25%). All'effetto diretto sul Pil delle minori esportazioni nette di servizi associati al turismo - si legge nel Bollettino economico - si accompagnano quelli indiretti connessi con la caduta dell'occupazione nel settore, in larga misura caratterizzata da bassi livelli di protezione, e la conseguente contrazione dei redditi e dei consumi. L'impatto negativo sulla crescita del Pil è stimato in 2,5 punti percentuali quest'anno e in circa 0,9 nel 2021; solo nel 2022 si osserverebbe un parziale