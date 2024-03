Pillole anti-diabete e obesità: quali sono e come funzionano

Pillole anti-diabete e obesità: speranze nei nuovi farmaci anti-diabete e obesità

I nuovi farmaci per il diabete e l’obesità si dimostrano promettenti per pazienti e investitori. I profondi progressi in una classe di farmaci che si sono rivelati efficaci nel trattamento delle epidemie gemelle del diabete e dell’obesità rappresentano un’età dell’oro dell’innovazione sanitaria. L’impatto sul miglioramento dei risultati sanitari sarà probabilmente significativo nei prossimi anni, man mano che saranno disponibili più terapie.

Anche le implicazioni sugli investimenti sono enormi. Alcuni sviluppatori di farmaci sono in grado di aumentare significativamente i loro utili da questi nuovi medicinali, chiamati agonisti del recettore GLP-1. Allo stesso tempo, prevediamo impatti a valle su tutti i segmenti dell’assistenza sanitaria, tra cui la biotecnologia, i prodotti farmaceutici, i dispositivi medici e l’assicurazione sanitaria. Questi nuovi farmaci possono ridurre significativamente il consumo di cibo nei paesi sviluppati e consentirne la ridistribuzione a quelli più poveri, riducendo le emissioni di carbonio e permettendo così di raggiungere importanti obiettivi ambientali, sociali e di governance (ESG) per gli investitori.

L'impatto dei farmaci

Che impatto potrebbero avere questi nuovi farmaci? Per fare un esempio, circa 40 milioni di persone negli Stati Uniti convivono con il diabete e le sue conseguenze, come malattie cardiache, perdita della vista e malattie renali. Più di 100 milioni di americani lottano contro l’obesità. Date le tendenze attuali, si prevede che la maggior parte dei bambini negli Stati Uniti diventerà obesa in età adulta, mettendo a rischio l’aumento della spesa sanitaria e la riduzione della durata della vita.

I trattamenti consolidati per il diabete e l’obesità hanno avuto effetti collaterali negativi e hanno richiesto uno sforzo e un monitoraggio significativi da parte del paziente. I progressi negli agonisti del GLP-1 rappresentano uno spartiacque sia nella nostra comprensione dell’obesità che nel suo trattamento. Questi farmaci esistono da oltre un decennio, ma versioni più potenti e di lunga durata (vendute con i marchi Ozempic e Wegovy) sono arrivate sul mercato solo negli ultimi anni. Due versioni ancora più recenti (Mounjaro e Zepbound) incorporano anche l'azione del polipeptide inibitorio gastrico.

Non sorprende che le principali case farmaceutiche stiano investendo molto nello sviluppo degli agonisti del GLP-1 e di altri nuovi farmaci antiobesità. A questo punto, i due con farmaci già sul mercato – Novo Nordisk ed Eli Lilly – hanno un vantaggio significativo e stiamo monitorando da vicino gli sforzi dei concorrenti per recuperare terreno.

Data la loro solida efficacia nel trattamento sia del diabete che dell’obesità, i medici sono lieti di poter prescrivere farmaci anti GLP-1. Eppure, oggi negli Usa li utilizza meno di 1 milione dei circa 100 milioni di persone non diabetiche, che convivono con l’obesità e che potrebbero trarne beneficio. La disponibilità nelle farmacie è il principale limite, poiché la capacità produttiva di farmaci più efficaci non riesce a tenere il passo con la domanda dei pazienti.

La capacità è in costante aumento, ma i nuovi impianti per la produzione di antagonisti del GLP-1 iniettabili costano miliardi di dollari e possono richiedere dai tre ai quattro anni per essere costruiti.

Gli antagonisti del GLP-1 sotto forma di pillola rappresenteranno probabilmente un punto di svolta, il cui rilascio, previsto entro il 2026, potrebbe sbloccare un’opportunità di mercato significativamente più ampia. La produzione di una pillola in grandi volumi è più economica e più semplice rispetto alla produzione di sostanze iniettabili pre-riempite sterili. I risparmi sui costi, a loro volta, possono essere trasferiti a chi paga e ai pazienti, il che può anche contribuire a migliorarne l’accesso. Oltre a risparmiare sui costi di produzione, le pillole possono essere più semplici da prescrivere rispetto ai medicinali iniettabili per i medici di base, poiché sono più facili da comprendere e somministrare per i pazienti, il che li rende l’unico modo per raggiungere la comunità svantaggiata: 100 milioni di persone, solo negli Stati Uniti, che potrebbe trarre beneficio dal loro utilizzo.

Impatto sulle aziende e sulle industrie

Al di là dei prodotti farmaceutici, una maggiore penetrazione degli antagonisti del GLP-1 potrebbe avere implicazioni di mercato per altri segmenti dell’assistenza sanitaria, in particolare una volta che i prezzi diminuiranno con la disponibilità di prodotti orali. Man mano che i risparmi a valle sugli altri costi sanitari associati al diabete e all’obesità inizieranno a materializzarsi, i governi e le compagnie assicurative private ​​avranno maggiori incentivi per ampliare la copertura.

Una prescrizione di antagonisti del GLP-1 potrebbe far risparmiare agli assicuratori altri costi sanitari, come trattamenti per l’ipertensione, il colesterolo alto, l’insufficienza cardiaca, l’apnea notturna e la dialisi renale, per non parlare di altri costi significativi come ictus o insufficienza epatica.

Anche gli effetti di secondo e terzo ordine degli antagonisti del GLP-1 costituiranno considerazioni importanti per gli investitori. Alcune aziende stanno già iniziando a registrare un impatto, poiché i pazienti diabetici continuano a passare da altri farmaci a farmaci anti GLP-1 più recenti e sempre più persone obese iniziano la terapia. Diverse aziende hanno già notato una riduzione della domanda di chirurgia bariatrica.

Inoltre, l’impatto si sta estendendo oltre l’assistenza sanitaria. Le aziende di fast food stanno valutando il potenziale impatto sulla domanda, così come i produttori di snack: gli antagonisti del GLP-1 non solo riducono l’assunzione di cibo, ma possono anche influenzare uno spostamento verso scelte più salutari. Anche le aziende produttrici di alcolici potrebbero essere vulnerabili ad abitudini più attente alla salute tra i consumatori. Guardando più avanti, una popolazione globale più sana che consuma meno calorie e vive più a lungo avrà un impatto su tutta l’economia globale.

È probabile che i lavoratori siano più produttivi poiché si prendono meno periodi di malattia, ma una popolazione che vive più a lungo potrebbe anche richiedere più assistenza agli anziani e mettere a dura prova i sistemi pensionistici.