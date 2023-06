Economia

Giovedì, 29 giugno 2023 Pirelli, approvato il bilancio 2022. A Tanzi la direzione generale corporate L'assemblea delibera un utile netto consolidato di 435,9 mln (balzo del +35,5%) e un dividendo di 0,218 per azione. Tanzi (ex Iveco) torna in Pirelli di Redazione Economia