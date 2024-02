Renzo Piano, con le nuove commesse si riducono gli utili

Renzo Piano, pesano le nuove commesse sul Campus universitario a Milano e il tunnel a Genova

Più ricavi ma meno utili per Renzo Piano. L’archistar è presidente della Fondazione a lui intitolata, oltre a essere presidente e socio di larga maggioranza di Rp Safe e consigliere di Renzo Piano Building Workshop (Rpbw). E’ questo il centro operativo delle attività dell’archistar: la sua controllante, però, ha sede legale Oltralpe ed è la Renzo Piano Building Workshop sas di cui Piano è socio con i suoi partner.

Nel 2022 la “factory” del senatore, che occupa 47 addetti, ha segnato ricavi cresciuti a 14,8 milioni di euro (di cui 9,9 milioni realizzati in Italia) dai 12,6 milioni del precedente esercizio ma l’utile s’è quasi dimezzato anno su anno da 1,42 milioni a 627mila euro. L’assemblea dei soci, guidata dal presidente Philippe Goubet, ha deciso di destinare l’intero profitto a riserva e così il patrimonio netto è arrivato a sfiorare i 6 milioni.

Nella relazione sulla gestione Goubet spiega che nel 2022 sono state acquisite tre nuove commesse importanti in Italia: il progetto del nuovo campus universitario del Politecnico di Milano, del nuovo tunnel sub portuale di Genova e della nuova sede milanese di Fnm.

Mentre è stata portata a termine la riqualificazione dell’importante immobile milanese di via Monte Rosa (sede della compagnia assicurativa Axa), sono in progettazione gli ospedali greci di Komotini, Salonicco e Sparta, l’ospedale Ismett 2 di Palermo, Villa Levi ad Alassio, il Waterfront di Levante a Genovca e un complesso residenziale a Milano in via Monte di Pietà. La società ha liquidità per 1,7 milioni e 3,7 milioni investiti in polizze.