Più ricavi, ma occhio alle buste paga: l'effetto del 29 febbraio sulle aziende

29 febbraio, l'effetto degli anni bisestili su mercati e imprese

Ogni quattro anni, il calendario ci regala un giorno in più, il 29 febbraio, noto come "giorno bisestile". Sebbene possa sembrare una piccola aggiunta al calendario, ha impatti tangibili sulle aziende e sui mercati finanziari.

In primo luogo, le aziende devono considerare l'impatto sui loro guadagni nel primo trimestre. Con un giorno in più di vendite, si stima un aumento dei ricavi dell'1%. Tuttavia, ciò richiede anche un adeguamento dei dati comparabili, come la crescita delle vendite nello stesso punto vendita, per mantenere una valutazione accurata delle performance.

Le risorse umane devono modificare le buste paga, includendo il giorno aggiuntivo e le relative spese per il personale non retribuito. Questo adattamento è significativo in vari settori, dal commercio al dettaglio all'edilizia.

Anche l'ambito contabile è coinvolto, con la necessità di modificare i calcoli di ammortamento e svalutazione per riflettere il giorno aggiuntivo nell'anno. Per quanto riguarda il mercato finanziario, i giorni bisestili non sono tutti uguali. Dal momento che l'indice S&P 500 è stato creato negli anni '50, abbiamo avuto solo 13 giorni bisestili con il mercato aperto.

Di questi, solo cinque hanno visto un aumento del mercato, un 38% in meno rispetto alla media. Tuttavia, c'è una tendenza interessante: negli anni bisestili, il mercato azionario tende ad avere una performance migliore, probabilmente influenzata dal ciclo elettorale statunitense.

Nel corso dell'ultimo secolo, le azioni statunitensi sono aumentate nell'88% dei casi in un anno bisestile, con solo tre eccezioni: nel 1940, nel 2000 (durante il crollo tecnologico) e nel 2008 (durante la crisi finanziaria globale).

In conclusione, sebbene possa sembrare un semplice giorno in più nel calendario, il "giorno bisestile" ha un impatto concreto sulle attività aziendali e sul comportamento dei mercati finanziari, richiedendo adattamenti e considerazioni specifiche da parte degli operatori economici e degli investitori.