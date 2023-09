PLAST 2023 convegno di apertura con rappresentanti di governo

PLAST 2023, salone internazionale dell'industria della plastica e della gomma è in programma dal 5 all'8 settembre presso i padiglioni di Fiera Milano a Rho.

La cerimonia di apertura vede il taglio del nastro e un convegno inaugurale caratterizzato da contenuti di qualità e la presenza di importanti stakeholder politici e istituzionali, a conferma della rilevanza del settore per il sistema Paese. L'evento è promosso da The Innovation Alliance, il progetto che riunisce cinque manifestazioni fieristiche internazionali - PLAST, IPACK-IMA, MEAT-TECH, PRINT4ALL e INTRALOGISTICA ITALIA - vetrine d'eccellenza per la produzione di macchine, tecnologie e materiali per l'industria manifatturiera.

Al convegno inaugurale dal titolo "La sostenibilità 5.0 della plastica: scenari ed evoluzioni dalla produzione al fine vita" che si è svolto al Centro Congressi, Sala Martini con la partecipazione di Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Valentino Valentini, Vice Ministro delle Imprese e del Made in Italy a cui sono assegnate le riflessioni conclusive della tavola rotonda coordinata dal vicedirettore del TG5 Giuseppe De Filippi.

Tra i protagonisti:

Alessandra Colombo, Head of Circular Economy and Sustainability Versalis Cristina Miele, Direttrice Amministrazione e Finanza & Responsabile della Società Benefit Ferrarelle Nico Fontana, Amministratore Delegato Montecolino Mario Bagna, Amministratore Delegato Interzero Italy.

Dopo il termine dei lavori previsto per le ore 12.00, il taglio del nastro che sancisce la partenza ufficiale della tre giorni alla presenza di:

Massimo Margaglione, Presidente PLAST

Valerio Soli, Presidente IPACK-IMA

Andreas Zuege, Direttore Generale Intralogistica Italia

Daniele Barbui, Presidente ACIMGA

Antonio Maiorano, Presidente ARGI

Roberto Foresti, Vice Direttore Generale Fiera Milano

Mario Maggiani, amministratore delegato di Promaplast, società organizzatrice di Plast, ha dichiarato: "Plast ha suscitato grande interesse anche da parte del mondo della politica. Infatti, per la prima volta avremo Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell'Ambiente e Valentino Valentini, Vice-Ministro delle Imprese e del Made in Italy che prenderanno parte al convegno inaugurale del 5 settembre dal titolo: La sostenibilità 5.0 della plastica: scenari ed evoluzioni della produzione al fine vita. Questo significa che il mondo della politica si sta avvicinando sempre più al nostro comparto grazie anche all'attività che negli ultimi due anni Amaplast ha portato avanti in termini di accreditamento presso il Governo e il mondo politico”.

Servizio realizzato da Nick Zonna