Pompei (Deloitte): imprese e governi, sostenibilità al centro delle politiche

“Un corretto uso della leva fiscale può incentivare comportamenti virtuosi e sostenibili. Se messi nelle giuste condizioni, il mondo dell’economia e delle imprese possono favorire una transizione sostenibile in tutto il pianeta, generando impatti significativi a livello globale con sostegno alle riforme e agli investimenti”. Lo ha dichiarato Fabio Pompei, amministratore delegato di Deloitte Italia, durante il suo intervento in diretta a Class Cnbc nel corso della trasmissione Caffè Affari.

“Per guidare il vero cambiamento la sostenibilità va messa al primo posto -ha aggiunto Pompei- un impatto reale e tangibile su questo tema che rappresenta la sfida più importante. Deloitte è pronta a fare la propria parte. Già all’inizio del 2020 avevamo lanciato il progetto “Impact for Italy”, con l’obiettivo di contribuire a far crescere e rendere più competitivo il Paese affiancando le imprese e aiutandole a sviluppare un approccio rinnovato rispetto al passato. Ma anche con Fondazione Deloitte e attraverso i nostri servizi abbiamo messo in cima alle nostre priorità l’impegno per creare una vera e propria cultura sostenibile, soprattutto tra le pmi”.

Pompei ha ricordato che l’impegno su queste sfide, a tutti i livelli, è concretamente integrato negli obiettivi e nelle strategie di business delnetwork. “Il nostro Paese si prepara a ospitare il summit del G20 nel 2021 in un contesto fortemente condizionato dalla pandemia scatenata dal Covid-19. Una crisi sanitaria, economica e sociale che ha posto i business leader, le maggiori istituzioni e i governi di tutto il mondo di fronte a una sfida storica, ma al tempo stesso rappresenta una straordinaria occasione per rafforzare gli strumenti di governance globale e di condivisione delle priorità internazionali. Quella che verrà sarà una grande occasione per il nostro Paese, per avere un impatto reale e tangibile a livello globale”.